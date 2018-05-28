Минобороны РФ: Киев не получал от Москвы зенитных ракет от ЗРК "Бук" с 1991 года
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ЗРК "Бук".
Источник: © AP Photo/Mikhail Metzel
В ведомстве подчеркнули, что ракета, чей фрагмент используют в качестве доказательства причастности РФ к крушению MH17, не принадлежит российским ВС
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия не поставляла на Украину ни одной новой зенитной ракеты для комплексов "Бук" с момента распада СССР. Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны РФ, распространенном в пятницу.
"В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около 20 дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты", - говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что ракета комплекса "Бук", фрагмент которой показала на пресс-конференции Совместная следственная группа (ССГ), не могла принадлежать ВС РФ, так все ракеты этого года выпуска утилизированы в 2011 году. "Одним из аргументов следователей о якобы возможной причастности Вооруженных сил РФ к трагедии является продемонстрированная на пресс-конференции уцелевшая обшивка двигателя зенитной ракеты комплекса "Бук", - сообщили в министерстве. При этом отмечается, что о дате и месте обнаружения двигателя или лицах, передавших его следственной комиссии, выступавшие предпочли умолчать.
"Нанесенный на двигатель ракеты серийный номер однозначно указывает, что данный агрегат был произведен в 1986 году в Советском Союзе", - сообщили в министерстве. При этом в ведомстве уточнили, что гарантийный срок эксплуатации зенитных ракет данного типа составляет 15 лет, предприятие-изготовитель может продлить предельный срок еще на пять лет, но не более двух раз.
"После 25 лет эксплуатации все без исключения ракеты комплексов "Бук" подлежат списанию и утилизации. Дальнейшее использование данных изделий прежде всего из-за небезопасности пороховых зарядов двигателей несет прямую угрозу жизни для военнослужащих", - продолжили в военном ведомстве. В Минобороны уточнили, что предельным сроком эксплуатации ракеты, двигатель от которой продемонстрировали 24 мая, был 2011 год. После этого все ракеты данного года выпуска были изъяты, списаны и отправлены на утилизацию, добавили в ведомстве.
Там подчеркнули, что эти сроки касаются только российских ПВО. "В то же время с момента прекращения существования СССР в 1991 году и последовавшего раздела военного имущества на Украину, получившую в собственность около двадцати дивизионов ЗРК "Бук", не было поставлено ни одной новой зенитной ракеты", - сказали в оборонном ведомстве. В Министерстве полагают, что единственной причиной замалчивания голландской следственной комиссией происхождения показанного двигателя, является его более чем вероятная принадлежность ВС Украины.
ССГ, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, 24 мая опубликовала промежуточные результаты своего расследования по крушению малайзийского Boeing в 2014 году. Как утверждают следователи, зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей самолет, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском. В Минобороны заявили, что проводят анализ видеоматериалов, представленных на пресс-конференции голландской объединенной следственной группы.
Минобороны РФ, комментируя выводы ССГ, ранее отвергло все обвинения, заявив, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. В министерстве также отметили, что голландским правоохранительным органам были представлены исчерпывающие доказательства, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению Boeing.
Пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств.
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25.05.2018
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Олег Бахарев
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№1
28.05.2018 17:40
Украинские Буки точно были развёрнуты в районе пролёта гражданского авиалайнера. Причём украинские Буки были включены и готовы сбивать воздушные цели. Это не отрицает даже украинская сторона. И при этом Украина не закрыла своё воздушное пространство от полётов гражданской авиации. В этом смысле Украина виновата в гибели MH-17, независимо от того кто конкретно запустил ракету в самолёт.
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