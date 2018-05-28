Минобороны закупит 2,7 тысячи квартир в связи с созданием новой базы ВМФ в Каспийске



Ключи от квартиры.

Источник: © Fotolia / Anna Baburkina Ключи от квартиры.Источник: © Fotolia / Anna Baburkina

Ранее мэр города Магомед Абдулаев сообщил, что рядом с базой планируется построить новый микрорайон на 3 тыс. квартир

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны России закупит 2,7 тыс. квартир в Каспийске в связи с перебазированием Каспийской флотилии, сообщил в интервью ТАСС врио главы Дагестана Владимир Васильев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Сейчас в республике министерство обороны планирует в обозримом будущем закупит 2700 квартир по цене 24 тыс. рублей за квадратный метр", - сказал Васильев, не уточнив конкретных сроков.

По его словам, покупка этих квартир связана с перебазированием Каспийской флотилии на новое место дислокации в городе Каспийск.

Новый микрорайон

Ранее мэр Каспийска Магомед Абдулаев сообщил ТАСС, что рядом с новой базой ВМФ планируется построить новый микрорайон на 3 тыс. квартир со всей необходимой инфраструктурой. По словам мэра, в ближайшее время планируется принять окончательное решение по концепции планировки этого микрорайона, который планируется построить за счет инвесторов и за счет федеральных целевых программ - обеспечить школой, детскими садиками, медицинским центром.

Первый этап обустройства новых мест дислокации Каспийской флотилии завершат до конца года

Квартиры в новом микрорайоне, который не будет закрытым, смогут приобрести как военные, так и гражданские лица. Минобороны будет выкупать квартиры для военных, которые застройщик построит под определенные требования, добавил глава города.

В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В середине мая замглавы военного ведомства Тимур Иванов сообщил, что первый этап работ по обустройству мест дислокации подразделений Каспийской флотилии в Каспийске завершится до конца 2018 года.