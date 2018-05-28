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Минобороны закупит 2,7 тысячи квартир в связи с созданием новой базы ВМФ в Каспийске

28.05.2018 ТАСС 359 1
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Ключи от квартиры
Ключи от квартиры.
Источник: © Fotolia / Anna Baburkina

Ранее мэр города Магомед Абдулаев сообщил, что рядом с базой планируется построить новый микрорайон на 3 тыс. квартир

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны России закупит 2,7 тыс. квартир в Каспийске в связи с перебазированием Каспийской флотилии, сообщил в интервью ТАСС врио главы Дагестана Владимир Васильев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).


"Сейчас в республике министерство обороны планирует в обозримом будущем закупит 2700 квартир по цене 24 тыс. рублей за квадратный метр", - сказал Васильев, не уточнив конкретных сроков.


По его словам, покупка этих квартир связана с перебазированием Каспийской флотилии на новое место дислокации в городе Каспийск.


Новый микрорайон

Ранее мэр Каспийска Магомед Абдулаев сообщил ТАСС, что рядом с новой базой ВМФ планируется построить новый микрорайон на 3 тыс. квартир со всей необходимой инфраструктурой. По словам мэра, в ближайшее время планируется принять окончательное решение по концепции планировки этого микрорайона, который планируется построить за счет инвесторов и за счет федеральных целевых программ - обеспечить школой, детскими садиками, медицинским центром.


Первый этап обустройства новых мест дислокации Каспийской флотилии завершат до конца года

Квартиры в новом микрорайоне, который не будет закрытым, смогут приобрести как военные, так и гражданские лица. Минобороны будет выкупать квартиры для военных, которые застройщик построит под определенные требования, добавил глава города.


В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В середине мая замглавы военного ведомства Тимур Иванов сообщил, что первый этап работ по обустройству мест дислокации подразделений Каспийской флотилии в Каспийске завершится до конца 2018 года.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
КФ
Медицина

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3850
№1
28.05.2018 09:27
Напрасное разбазаривание бюджета!

В Астрахани для обеспечения нуждающихся в жилье военнослужащих  на порядок меньше,  у моряков и служащих базы в Астрахани " крепкие корни" дети в школах, детсадах  ,колледжах и университетах, жены устроены на работе....


Ради чего ломать существующую, работающую систему?

Что , для КФ построили три десятка новых МРК и они не помещаются в Астраханской ВМБ?

Вот когда построите корабли, тогда и стройте новую базу!!!!
Все только ради того чтобы выкачать очередные миллиарды как в прорву, в ненасытный Северный Кавказ.

Почему Дагестан не развивает свой гражданский порт и не  зарабатываеттам нужные средства???
Да потому что местная мафия оккупировала все и обложила непосильной данью, даже нефтяники ушли в Астрахань и Баку!

А себестоимость квадратного метра жилья 15-17 тысяч.  руб . недавно с директором строительной фирмы общался...
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