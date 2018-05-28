Минобороны закупит 2,7 тысячи квартир в связи с созданием новой базы ВМФ в Каспийске
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Ключи от квартиры.
Источник: © Fotolia / Anna Baburkina
Ранее мэр города Магомед Абдулаев сообщил, что рядом с базой планируется построить новый микрорайон на 3 тыс. квартир
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Минобороны России закупит 2,7 тыс. квартир в Каспийске в связи с перебазированием Каспийской флотилии, сообщил в интервью ТАСС врио главы Дагестана Владимир Васильев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Сейчас в республике министерство обороны планирует в обозримом будущем закупит 2700 квартир по цене 24 тыс. рублей за квадратный метр", - сказал Васильев, не уточнив конкретных сроков.
По его словам, покупка этих квартир связана с перебазированием Каспийской флотилии на новое место дислокации в городе Каспийск.
Новый микрорайон
Ранее мэр Каспийска Магомед Абдулаев сообщил ТАСС, что рядом с новой базой ВМФ планируется построить новый микрорайон на 3 тыс. квартир со всей необходимой инфраструктурой. По словам мэра, в ближайшее время планируется принять окончательное решение по концепции планировки этого микрорайона, который планируется построить за счет инвесторов и за счет федеральных целевых программ - обеспечить школой, детскими садиками, медицинским центром.
Первый этап обустройства новых мест дислокации Каспийской флотилии завершат до конца года
Квартиры в новом микрорайоне, который не будет закрытым, смогут приобрести как военные, так и гражданские лица. Минобороны будет выкупать квартиры для военных, которые застройщик построит под определенные требования, добавил глава города.
В начале апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в Каспийск. В середине мая замглавы военного ведомства Тимур Иванов сообщил, что первый этап работ по обустройству мест дислокации подразделений Каспийской флотилии в Каспийске завершится до конца 2018 года.
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25.05.2018
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штурм
3850
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№1
28.05.2018 09:27
Напрасное разбазаривание бюджета!
В Астрахани для обеспечения нуждающихся в жилье военнослужащих на порядок меньше, у моряков и служащих базы в Астрахани " крепкие корни" дети в школах, детсадах ,колледжах и университетах, жены устроены на работе....
Ради чего ломать существующую, работающую систему?
Что , для КФ построили три десятка новых МРК и они не помещаются в Астраханской ВМБ?
Вот когда построите корабли, тогда и стройте новую базу!!!!
Все только ради того чтобы выкачать очередные миллиарды как в прорву, в ненасытный Северный Кавказ.
Почему Дагестан не развивает свой гражданский порт и не зарабатываеттам нужные средства???
Да потому что местная мафия оккупировала все и обложила непосильной данью, даже нефтяники ушли в Астрахань и Баку!
А себестоимость квадратного метра жилья 15-17 тысяч. руб . недавно с директором строительной фирмы общался...
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