Шойгу: боевой состав ВВО совершенствуется из-за возможных очагов напряженности в АТР
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Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
По словам министра обороны, Восточный военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Боевой состав войск Восточного военного округа (ВВО) продолжает совершенствоваться в свете возможного появления очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.
"В условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, в 2018 году будут проведены 52 организационных мероприятия, важнейшим из которых станет формирование Краснознаменной ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии.
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25.05.2018
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