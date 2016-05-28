Шойгу: боевой состав ВВО совершенствуется из-за возможных очагов напряженности в АТР



Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам министра обороны, Восточный военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Боевой состав войск Восточного военного округа (ВВО) продолжает совершенствоваться в свете возможного появления очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

"В условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в 2018 году будут проведены 52 организационных мероприятия, важнейшим из которых станет формирование Краснознаменной ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии.