Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу: боевой состав ВВО совершенствуется из-за возможных очагов напряженности в АТР

28.05.2018 ТАСС 426 0
0
Понравилась новость?
 +1
Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото
Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

По словам министра обороны, Восточный военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Боевой состав войск Восточного военного округа (ВВО) продолжает совершенствоваться в свете возможного появления очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу.

"В условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в 2018 году будут проведены 52 организационных мероприятия, важнейшим из которых станет формирование Краснознаменной ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии.
25.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.05 22:34
  • 16
Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей проекта 22160
  • 28.05 22:28
  • 3
Боевой прототип. Оружие, созданное в единственном экземпляре
  • 28.05 21:55
  • 6
SpaceX создала самый тяговооруженный в мире двигатель
  • 28.05 21:26
  • 7
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 28.05 21:15
  • 3
Нетаньяху: Иран перебрасывает оружие в Ливан для агрессии против Израиля
  • 28.05 20:51
  • 1
Когда полетит российско-китайский CR929?
  • 28.05 20:42
  • 6
Россия провела секретные испытания ЗРК новейшего поколения
  • 28.05 20:33
  • 6
Турция захотела российские истребители вместо американских
  • 28.05 20:26
  • 3
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
  • 28.05 20:25
  • 6
Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие
  • 28.05 20:01
  • 6
Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя
  • 28.05 19:55
  • 3
Путин пообещал обеспечить безопасность Европы вместо США
  • 28.05 19:49
  • 735
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 28.05 19:47
  • 2
Соглашение о разработке варианта двигателя SaM146 для самолета-амфибии Бе-200
  • 28.05 19:29
  • 4
Самолет Т-50 применял крылатые ракеты в Сирии
другие обсуждаемые темы