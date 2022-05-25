13 надувных лодок: помогут ли морпехам Украины новые береты



34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО на военных учениях. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов 34-я отдельная горная мотострелковая бригада ЮВО на военных учениях. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Эксперт рассказал, с кем будут воевать морпехи Украины в новых беретах

В морской пехоте вооруженных сил Украины введены береты нового цвета, а День морской пехоты перенесен с 16 ноября на 23 мая. Однако некоторые морпехи отказались сменить берет, за что были отправлены в запас. Примечательно, что это уже не первая перемена цвета головных уборов на Украине. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разобрался, отразятся ли реформы на общем состоянии армии и флота в соседней стране.

Систематическое изменение военной формы, одежды и цвета головных уборов уже имеет признаки вполне сформировавшейся традиции в армии и на флоте Украины. В ноябре прошлого года воздушно-десантные войска этой страны были переименованы в десантно-штурмовые, и цвет беретов нового рода войск стал темно-бордовый - под стандарт НАТО. Кроме того, одновременно с переменами в форме одежды День десантника на Украине был перенесен со 2 августа на 21 ноября. Таким образом Киев пытается окончательно порвать с воинскими традициями советского периода истории республики.

В ноябре "Газета.Ru" подробно описала, почему перемена цвета головных уборов и наименования рода войск никак не отразятся на общей боеспособности украинских десантников.

В частности, тогда "Газета.Ru" напоминала, что

количество десантируемых войск и успех выполнения ими боевых и оперативных задач находятся в прямой зависимости от количества и качества средств десантирования. То есть от наличия военно-транспортных самолетов и вертолетов.

А вот с этим Украина в настоящее время испытывает проблемы, и ситуация за последнее время только ухудшилась. ВСУ в настоящее время не могут в одном вылете десантировать воздушно-десантную бригаду. Для этого не хватает военно-транспортных самолетов.

Под большим вопросом и аэромобильные действия украинских десантно-штурмовых войск - опять-таки нет транспортно-десантных и транспортно-боевых вертолетов.

По всей видимости, украинцы сегодня не могут десантировать парашютным способом даже один укомплектованный и боеготовый батальон - подобного прецедента за последнее время не наблюдалась в ходе боевой подготовки и на учениях, проводимых ВСУ.

Проблемы с парашютами, десантными платформами, самолетами военно-транспортной авиации в перспективе решить можно, но все это требует времени и немалых денег, которых Киеву сейчас весьма не хватает.

Два катера и несколько лодок

Эта же ситуация повторяется с очередным переодеванием морской пехоты Украины. Сегодня в составе Корпуса морской пехоты (в названии явно чувствуется американское влияние) числится всего одна отдельная бригада морской пехоты и один отдельный батальон.

В этих частях находится в основном устаревшее советское вооружение, в основном антикварные образцы военной техники, отстающие от требований ведения современной войны, как минимум, на эпоху.

Но главное, для того чтобы эта бригада приняла участие в морской десантной операции, необходимы так называемые десантно-высадочные средства. Согласно военной науке, это совокупность транспортных средств, предназначенных для оперативной высадки личного состава сил морского десанта с десантных кораблей на необорудованное побережье, а также для перевозки военной техники и другого материально-технического имущества на берег.

В советские времена в составе любого из отечественных флотов были так называемые дивизии морских десантных средств - и на Севере, и на Черном море, и на Дальнем Востоке. Именно они обеспечивали высадку морской пехоты на побережье противника.

Что касается Украины, то относительно современных малых, средних и больших десантных кораблей в составе военно-морских сил у этой страны на сегодня нет. По последним сведениям, к новым плавсредствам ВМСУ можно отнести разве что два катера "Гюрза" образца 2016 года и 13 американских надувных лодок 2015 года. То есть катера и лодки есть, а вот МДК, СДК, БДК нет. И по всей видимости, в обозримый срок кораблей этого типа в составе ВМСУ так и не будет.

Военное кораблестроение на Украине находится в плачевном состоянии. А закупать за рубежом - нет денег.

Единственному среднему десантному кораблю проекта 773 "Юрий Олефиренко" в составе ВМСУ уже почти 50 лет. А чтобы высадить только одну бригаду морской пехоты, требуется, как минимум, шесть больших десантных кораблей.

К слову, американцы, которым так во всем стремятся подражать на Украине, в составе собственных десантно-высадочных средств имеют штабные корабли десантных сил, универсальные десантные корабли, десантно-вертолетные корабли-доки, десантные транспорты-доки.

Таким образом, отсутствие в составе ВМСУ современных десантно-высадочных средств переводит украинскую морскую пехоту в разряд обычной, то есть ставит под сомнение существование подобного рода войск как такового. А для собственно противодесантной обороны побережья морская пехота по большому счету не нужна.

Флот имени одного врага

И, наконец, о самом главном. Военное строительство - вещь далеко не абстрактная. В ходе него политическое руководство страны решает, какие вооруженные силы нужны государству для выполнения поставленных перед ними задач и в каком направлении вести их строительство.

В частности, если в составе ВСУ есть морская пехота, то возникает вполне обоснованный вопрос - а в каком конкретно регионе она может принимать участие в боевых действиях? При этом сразу исключим разного рода миротворческие операции под флагом ООН.

Ведь практически все страны Причерноморского региона (а выхода к другому морю у Украины нет) - это государства-участники НАТО, за исключением Грузии и России. Вступление в блок НАТО - одна из целей грузинского руководства, поэтому вряд ли украинские морские пехотинцы собираются высаживаться на территорию этой страны в ходе гипотетических военных действий.

Таким образом, остается только одно государство, на территории которого со стороны Киева возможно планирование морской десантной операции - Россия.

Однако тут есть нюансы. Чтобы ВСУ провести морскую десантную операцию, необходимо завоевать господство в воздухе и на море в районе проведения операции. Кроме того, необходимо обеспечить переход морского десанта морем и его прикрытие от ударов противника с моря и воздуха на переходе. Наконец, требуется создать силы оперативного прикрытия морского десанта.

Как это сделать в настоящее время с помощью 13 надувных лодок, остается неясным.

То есть элементарный анализ соотношения боевых потенциалов возможных противоборствующих сторон делает проведение морской десантной операции настолько иллюзорной, что за ее планирование не стоит и браться. К тому же надо учесть, что полноценная морская десантная операция означает высадку как минимум дивизии морской пехоты, а не бригады.

Поэтому цвета беретов военной формы одежды, дни праздников родов войск на Украине можно менять до бесконечности, но полноценных десантно-штурмовых войск и морской пехоты, по сути дела, нет. Более того, их появление не предвидится и в ближайшем будущем.

Михаил Ходаренок - военный обозреватель "Газеты.Ru". Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.