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Ху Вэньминь с гордостью заявил, что Китай обладает самыми передовыми судостроительными мощностями в мире

25.05.2018 ИноСМИ 403 0
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Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов")
Китайский авианосец "Ляонин" (класс "Адмирал Кузнецов").
Источник: © AP Photo, Xinhua, Zha Chunming

Согласно сообщениям СМИ, проектные и производственные возможности Китая заложили основу для строительства авианосцев с лучшими характеристиками и большим водоизмещением. В то же время благодаря НИОКР первого отечественного авианосца, Китай также создал группу специалистов для проведения НИОКР на высочайшем уровне.

Ху Вэньминь сказал: "Теперь исследовательская группа стала сплоченной группой специалистов. Средний возраст специалистов - 36 лет. В будущем, если наша страна захочет развивать разные типы авианосцев, то мы уже обладаем необходимыми ресурсами для проведения НИОКР по данным проектам. Это касается не только авианосцев, но и работы по любым типам и классам надводных кораблей".

Интегрирование военных и гражданских сил и ресурсов для создания авианосцев

Сообщается, что первая в Китае работа по развитию авианосцев включала кооперацию 532 вспомогательных подразделений, при этом среди 532 подразделений невоенные организации составляли 412 предприятий. Среди них представлены государственные предприятия, частные предприятия, научно-исследовательские институты и даже высшие учебные заведения, что полностью продемонстрировало национальную кооперацию и военно-гражданскую интеграцию.

Ху Вэньминь сказал: "Давайте посчитаем, если 532 разделить на 412, то мы имеем 77,4%, наш ВПК поддерживается обществом, вся национальная промышленная система тоже полностью воплотилась в авианосце".

Такой большой синергетический эффект не только сильно ускорил преобразование национальных производственных и научно-технических возможностей в НИОКР по оборудованию, но и невоенные вспомогательные подразделения также повысили свои возможности по созданию авианосцев. Новые технологические прорывы, совершенные при создании авианосца, будут также использоваться во всех областях национальной экономики.

Главный руководитель проекта Ху Вэньминь заявил: "Наша судостроительная промышленность имеет три "жемчужины", одна из которых - авианосец, а два других гражданских проекта - строительство круизного лайнера класса люкс, а также создание газовоза. Мы полностью опираемся на собственные разработки при создании первого отечественного перевозчика, поэтому мы можем с гордостью сказать, что у нас есть самые передовые судостроительные мощности в мире".

Ранним утром 13 мая первый отечественный авианосец Китая отправился с причала Даляньского судостроительного завода в соответствующую морскую зону для выполнения морских ходовых испытаний. Главный руководитель проекта Ху Вэньминь заявил журналистам, что по потенциалу строительства авианосцев Китай в настоящее время занимает одно из первых мест в мире. Команда НИОКР также прошла соответствующую подготовку. На данный момент в Китае лучшая база для строительства авианосцев в мире.

13 мая первый китайский отечественный авианосец медленно покинул док и направился на ходовые испытания.

Китайский авианосец получил много внимания. Ранее репортер CCTV взял эксклюзивное интервью у председателя правления тяжелого и среднего судостроения и главного руководителя проекта по авианосцу Ху Вэньмина. Он сказал, что первый отечественный авианосец будет способствовать дальнейшему развитию и использованию судна, созданного на основе авианосца "Ляонин".

По словам руководителя проекта, авианосцы в настоящее время находятся на вооружении в разных странах, и в основном классифицируются на крупные, средние и легкие. Самым крупным атомным авианосцем считается авианосец США класса "Нимиц" и "Форд" с водоизмещением в 100 тысяч тонн. Французский "Шарль де Голль", российский "Кузнецов", китайский "Ляонин" и недавно построенные отечественные авианосцы, все они относятся к авианосцам среднего класса от 4 до 60 тысяч тонн.

Ху Вэньминь сказал: "Авианосец среднего класса "Шарль де Голль" - атомный авианосец, а остальные авианосцы используют обычную двигательную установку. При этом наш авианосец находится на переднем крае технологий".


Гуаньча, Китай
24.05.2018
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Проекты
Nimitz
Авианосец
Военные учения

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