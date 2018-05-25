Ветеран АТО: время язвительных выступлений от пророссийских "экспертов" о "Джавелинах"



Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.

Источник: © U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin.Источник: © U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby

По словам ветерана АТО и блогера Алексея Петрова, в ближайшее время на пророссийских каналах на Украине можно будет смотреть различных "экспертов", которые будут рассказывать о том, что Порошенко "сливает" Украину.

Во вторник на полигоне ВСУ состоялись испытания американских противотанковых управляемых ракетных комплексов "Джавелин". Испытания провели на весьма необычных "макетах". Ветеран АТО и блоггер Алексей Петров считает, что в ближайшее время на пророссийских телеканалах на Украине можно будет смотреть, как различные "эксперты" будут высказывать свое мнение о том, что Порошенко сливает страну. А все из-за того,что Америка выделила не миллион комплексов "Джавелин", а всего чуть больше сотни.

Также он отмечает, что эти же "эксперты" будут доказывать, что "Джавелины" летят непонятно по какой траектории, криво летят, а должны прямо. Плюс к тому же, непонятно, что за название такое "Джавелины", к тому же еще и не на государственном языке. Ракета слишком светлая, поэтому ночью ее будет видно из российских спутников-шпионов. Ее срочно необходимо перекрасить и дополнительно обмотать ветвями, потому что те же "эксперты" делали это в семидесятых годах. Министра обороны и начальника Генерального штаба (в связи с этим нужно отправить) в отставку. Назначить - альтернативных. Ветеран АТО отмечает, что те же "эксперты" могут предложить в срочном порядке собрать подписи двухсот депутатов, пока "Джавелины" к фронту не доехали, и отправить Порошенко в отставку.

Между тем ранее бывший губернатор Луганской области Георгий Тука заявил в интервью украинским СМИ, что несмотря на получение украинской армией американских ракетных комплексов "Джавелин", ВСУ пока не могут использовать ПТРК на линии фронта согласно договоренности с Вашингтоном. "Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие - не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент.

По мнению Туки, получение Украиной новейших американских ПТРК действительно дает ВСУ мощные преимущества в случае возобновления масштабных боевых действий. "Дело в том, что "Джавелин", как бы кто там не надувал свои щеки, в мире единственное противотанковое оружие третьего поколения. Тот комплекс, которым так кичатся россияне, "Корнет", он поколения 2+", - заявил чиновник.

Тука также сообщил, что ранее уничтожение российского танка в боевом столкновении с ВСУ из украинского ПТРК "Стугна" произвело сильное впечатление на россиян, вынудив их резко снизить интенсивность обстрелов.