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Россия снова пытается дезинформировать Китай: Россия заявила, что завершила поставку в Китай ЗРК С-400. Однако грузовые суда еще в пути

25.05.2018 ИноСМИ 505 0
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф".
Источник: © РИА Новости, Павел Лисицын

9 мая китайские официальные СМИ заявили, что истребители J-20 впервые провели учения на море. Эти испытания имитируют реальные боевые действия. В сообщении говорилось, что истребители J-20 первые обнаруживают противника, быстрее всех наносят удар, раньше всех занимают выгодные положения. Во время выполнения своей боевой задачи, истребители способны ослабить обороноспособность противника, замедлить ход боя и нанести удар по морским целям. На следующей день иностранные интернет-пользователи опубликовали сообщения о том, что 8 мая два американских бомбардировщика Б-52 "Стратофортресс", взлетев на острове Гуам, долетели до Окинавы и повернули обратно. Связаны ли эти два события?

Появилась новая информация, касающаяся первого полкового комплекта С-400, купленного у России. ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник заявил, что Россия завершила поставку в Китай первого полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400. В страну прибыл третий корабль с недостающим вспомогательным оборудованием. Китайская сторона начнет приемку систем ПВО в конце мая.

Однако согласно наблюдениям военных самолетов, третий корабль с недостающим вспомогательным оборудованием находится в открытом море недалеко от Сингапура, скорость корабля составляет 26,7 километров в час. По предварительным данным, корабль прибудет в назначенное место, в порт Тяньцзинь, 16 мая поздно вечером.

Полковой комплект С-400 ранее был отправлен в Китай тремя кораблями, однако 3 января судно "Никифор Бегичев" попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш, вспомогательное оборудование на его борту было повреждено. Рано утром 3 января во время шторма была повреждена палуба данного грузового судна, а также пострадало вспомогательное оборудование зенитной ракетной системы С-400. Спустя несколько часов морской транспорт повернул обратно и 9 января вернулось в порт Усть-Луга Ленинградской области. Только 19 января, спустя десять дней после возвращения судна в порт, Россия официально заявила, что данное грузовое судно попало в сильный шторм, и вспомогательное оборудование на его борту было повреждено.

В начале апреля два грузовых судна, на борту которых находилась основная часть полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400, прибыли в Китай. Российский источник завил, что третий корабль вскоре также прибудет в КНР. Грузовое судно "Никифор Бегичев", попавшее в шторм, продолжило выполнять свою поставленную задачу, однако достигло Суэцкого канала только 20 апреля.

На самом деле, это уже не в первый раз, когда российские СМИ дезинформируют Китай по поводу поставок зенитной ракетной системы С-400. 18 января российские СМИ заявили, что Россия завершила поставку в Китай ЗРК С-400, а на следующий день сообщалось, что одно грузовое судно, доставляющее оборудование для ЗРК С-400, попало в сильный шторм в проливе Ла-Манш, и ему пришлось вернуться в порт. Все эти заявления очень ненадежны. Китайским фанатам вооружения предстоит еще подождать фотографии первых запусков ЗРК С-400.


Sina.com, Китай
24.05.2018
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Страны
Китай
Россия
Сингапуp
США
Продукция
B-52
J-20
С-400 Триумф
Проекты
Военные учения
ИТ

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