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Первые поставки С-400 Турции можно ожидать в 2019 году - глава ФСВТС

25.05.2018 Интерфакс-АВН 329 0
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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: ТАСС/Сергей Мальгавко

Контракт исполняется, несмотря на давлении Вашингтона на Анкару

Санкт-Петербург. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку С-400 Турции исполняется согласно графику, несмотря на давление США на Анкару, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Все идёт в том ключе, о котором мы договорились. Контракт исполняется в соответствии с установленным графиком. Мы настроены исполнять все обязательства, о которых договорились с турецкой стороной",- сказал Д.Шугаев "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ).

Д.Шугаев подтвердил, что первых поставок С-400 Анкаре можно ожидать в 2019 году.

23 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для срыва сделки между Турцией и РФ по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.

"Мы работаем над тем, чтобы удержать турок от приобретения установок С-400. Насколько я знаю, они еще их не приобрели, и я надеюсь, что их получение (турецкой стороной - ИФ) не состоится", - сказал М.Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

13 апреля помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 к концу 2019 года.
24.05.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий

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