Первые поставки С-400 Турции можно ожидать в 2019 году - глава ФСВТС
|
|
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: ТАСС/Сергей Мальгавко
Контракт исполняется, несмотря на давлении Вашингтона на Анкару
Санкт-Петербург. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Контракт на поставку С-400 Турции исполняется согласно графику, несмотря на давление США на Анкару, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
"Все идёт в том ключе, о котором мы договорились. Контракт исполняется в соответствии с установленным графиком. Мы настроены исполнять все обязательства, о которых договорились с турецкой стороной",- сказал Д.Шугаев "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ).
Д.Шугаев подтвердил, что первых поставок С-400 Анкаре можно ожидать в 2019 году.
23 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон прикладывает усилия для срыва сделки между Турцией и РФ по приобретению российских зенитных ракетных систем С-400.
"Мы работаем над тем, чтобы удержать турок от приобретения установок С-400. Насколько я знаю, они еще их не приобрели, и я надеюсь, что их получение (турецкой стороной - ИФ) не состоится", - сказал М.Помпео, выступая в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
3 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство зенитных ракетных систем С-400 для Турции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.
13 апреля помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия поставит Турции зенитные ракетные системы С-400 к концу 2019 года.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.10.2017 Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
27.07.2017 На переговорах Путина и аль-Малики обсуждались поставки танков Т-90 в Ирак
20.07.2017 Путин отметил высокий уровень авиасалона МАКС-2017 в первый день его работы
05.06.2017 "Триумф" для страны НАТО
03.05.2018 Помпео сделал выговор турецкому коллеге за покупку С-400
27.04.2018 Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
26.04.2018 РФ рассчитывает в этом году подписать с Индией контракт на С-400, осталось договорится по цене - глава ФСВТС России "Интерфаксу"
26.04.2018 Аналогов российской системе С-400 в мире сегодня нет - глава ФСВТС России