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Росэлектроника впервые принимает участие в вертолетной выставке HeliRussia

24.05.2018 ОАО «Росэлектроника» 76 0
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НКВС-27
Наземный комплекс воздушной связи для самолетов фронтовой авиации НКВС-27.
Источник: http://www.npp-polyot.ru/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрирует разработки своих предприятий на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia, которая проходит 24-26 мая в московском «Крокус-Экспо».


В частности, нижегородское АО «НПП «Полет» представит аппаратуру для наземного и бортового комплексов связи НКВС-27 и БКС С-404 – терминалы системы обмена информацией, антенны и бортовые радиостанции МВ, ДМВ и ДКМВ, широкодиапазонные модули связи, блоки управления и маршрутизации.


Крупнейший разработчик беспилотных летательных аппаратов – рыбинское АО «КБ «Луч», представит малогабаритный вертолетный доплеровский измеритель скорости и угла сноса, совмещенный с высотометром (ДИСС-ВГ).


Заинтересованные посетители выставки смогут ознакомиться также с программным обеспечением, разработанным ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС). В частности, институт представит платформу PREMIS, предназначенную для создания автоматизированных систем управления корпоративными данными, которая включена в официальный Реестр российского ПО и рекомендована при закупках для госнужд.


Кроме того, НИПС продемонстрирует потенциальным потребителям аппаратно-программный комплекс мониторинга и контроля промышленного оборудования, а также программный модуль системы сбора, агрегации и хранения видео данных «Видеогард». Система обеспечивает распознавание лиц и мониторинг обстановки в реальном времени, а также выявляет отклонения от привычного функционирования объектов инфраструктуры и людей в контролируемой зоне.


Продукты холдинга «Росэлектроника» будут представлены в рамках единой экспозиции радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех совместно с холдингом «Швабе». Экспозиция организована в павильоне №3 «Крокус-Экспо» - зал №14, стенд 2C.


Наземный комплекс связи НКВС-27 применяется для организации сетей телефонной связи и обмена данными с самолетами штурмовой и истребительной авиации, в частности, Су-27СКМ, Су-30МК2, Су-35.


Бортовой комплекс связи БКС С-404 предназначен для гражданских вертолетов и обеспечивает экипаж каналами радиосвязи и обмена данными с наземными пунктами управления воздушным движением. Разрабатывался в рамках создания перспективного вертолета Ка-62.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ка-60
Ка-62
НКВС-27
Су-27
Су-27СК
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