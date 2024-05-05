Росэлектроника впервые принимает участие в вертолетной выставке HeliRussia



Наземный комплекс воздушной связи для самолетов фронтовой авиации НКВС-27.

Источник: http://www.npp-polyot.ru/ Наземный комплекс воздушной связи для самолетов фронтовой авиации НКВС-27.Источник: http://www.npp-polyot.ru/

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрирует разработки своих предприятий на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia, которая проходит 24-26 мая в московском «Крокус-Экспо».

В частности, нижегородское АО «НПП «Полет» представит аппаратуру для наземного и бортового комплексов связи НКВС-27 и БКС С-404 – терминалы системы обмена информацией, антенны и бортовые радиостанции МВ, ДМВ и ДКМВ, широкодиапазонные модули связи, блоки управления и маршрутизации.

Крупнейший разработчик беспилотных летательных аппаратов – рыбинское АО «КБ «Луч», представит малогабаритный вертолетный доплеровский измеритель скорости и угла сноса, совмещенный с высотометром (ДИСС-ВГ).

Заинтересованные посетители выставки смогут ознакомиться также с программным обеспечением, разработанным ПАО «Новосибирский институт программных систем» (НИПС). В частности, институт представит платформу PREMIS, предназначенную для создания автоматизированных систем управления корпоративными данными, которая включена в официальный Реестр российского ПО и рекомендована при закупках для госнужд.

Кроме того, НИПС продемонстрирует потенциальным потребителям аппаратно-программный комплекс мониторинга и контроля промышленного оборудования, а также программный модуль системы сбора, агрегации и хранения видео данных «Видеогард». Система обеспечивает распознавание лиц и мониторинг обстановки в реальном времени, а также выявляет отклонения от привычного функционирования объектов инфраструктуры и людей в контролируемой зоне.

Продукты холдинга «Росэлектроника» будут представлены в рамках единой экспозиции радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех совместно с холдингом «Швабе». Экспозиция организована в павильоне №3 «Крокус-Экспо» - зал №14, стенд 2C.

Наземный комплекс связи НКВС-27 применяется для организации сетей телефонной связи и обмена данными с самолетами штурмовой и истребительной авиации, в частности, Су-27СКМ, Су-30МК2, Су-35.

Бортовой комплекс связи БКС С-404 предназначен для гражданских вертолетов и обеспечивает экипаж каналами радиосвязи и обмена данными с наземными пунктами управления воздушным движением. Разрабатывался в рамках создания перспективного вертолета Ка-62.