Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

НПО «Наука» и НПП «Аэросила» принимают совместное участие в выставке HeliRussia 2018

24.05.2018 ПАО НПО "Наука" 82 0
0
Понравилась новость?
 0
Совместная экспозиция НПО «Наука» и НПП «Аэросила»
Совместная экспозиция НПО «Наука» и НПП «Аэросила» на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.
Источник: https://npo-nauka.ru/

Сегодня в Москве открылась 11-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2018. НПО «Наука» и НПП «Аэросила» выступают с совместной экспозицией, демонстрируя широкий спектр разработок для применения в авиационной и другой технике.


В рамках выставки НПО «Наука» представляет более 20 изделий гражданского и двойного назначения - теплообменники, турбохолодильники, регуляторы избыточного давления и задатчики температуры.


НПП «Аэросила» демонстрирует линейку базовых ВГТД нового поколения трех типоразмеров. На стенде предприятия впервые экспонируется перспективный газогенератор для газотурбинных двигателей мощностью 1100−1700 л.с., который станет основой при создании ряда маршевых двигателей для самолетов и вертолетов.


В ходе HeliRussia 2018 предприятия проводят ряд деловых встреч и переговоров.


HeliRussia - единственная выставка в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии, проектирование, производство и эксплуатация. В нынешнем мероприятии участвуют свыше 250 компаний, в том числе 49 иностранных из 19 стран мира. Выставка продлится до 26 мая.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ПАО НПО "Наука"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Аэросила НПП
Наука НПО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.05 22:59
  • 1496
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.05 21:40
  • 5
Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
  • 24.05 21:28
  • 26
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
  • 24.05 21:27
  • 5
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 24.05 20:37
  • 3
Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море
  • 24.05 20:14
  • 719
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 24.05 18:26
  • 1
Первый опытный образец модернизированного Ми-171Ш пройдет испытания на МВЗ
  • 24.05 17:59
  • 3
"Минобороны о неудачах с "Булавой" сообщать не станет"
  • 24.05 17:24
  • 6
Алжир подписал контракт с Россией на закупку четырех патрульных кораблей проекта 22160
  • 24.05 17:18
  • 32
Медведев заявляет, что предлагает замглавы Минобороны Борисова на пост вице-премьера по оборонке
  • 24.05 17:08
  • 25
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 24.05 17:01
  • 1
Военнослужащие в Сибири осваивают "сирийский вал" и борьбу с "джихад-мобилями"
  • 24.05 16:12
  • 14
Очень хорошее оружие. Американский эксперт протестировал АК-12
  • 24.05 15:36
  • 2
Советские ПТУР превратили немецкий танк Leopard 2 из убийцы в жертву
  • 24.05 13:49
  • 5
В США раскрыли подробности встречи военных с маневрирующим НЛО
другие обсуждаемые темы