НПО «Наука» и НПП «Аэросила» принимают совместное участие в выставке HeliRussia 2018
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Совместная экспозиция НПО «Наука» и НПП «Аэросила» на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.
Источник: https://npo-nauka.ru/
Сегодня в Москве открылась 11-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2018. НПО «Наука» и НПП «Аэросила» выступают с совместной экспозицией, демонстрируя широкий спектр разработок для применения в авиационной и другой технике.
В рамках выставки НПО «Наука» представляет более 20 изделий гражданского и двойного назначения - теплообменники, турбохолодильники, регуляторы избыточного давления и задатчики температуры.
НПП «Аэросила» демонстрирует линейку базовых ВГТД нового поколения трех типоразмеров. На стенде предприятия впервые экспонируется перспективный газогенератор для газотурбинных двигателей мощностью 1100−1700 л.с., который станет основой при создании ряда маршевых двигателей для самолетов и вертолетов.
В ходе HeliRussia 2018 предприятия проводят ряд деловых встреч и переговоров.
HeliRussia - единственная выставка в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии, проектирование, производство и эксплуатация. В нынешнем мероприятии участвуют свыше 250 компаний, в том числе 49 иностранных из 19 стран мира. Выставка продлится до 26 мая.
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24.05.2018
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