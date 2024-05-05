НПО «Наука» и НПП «Аэросила» принимают совместное участие в выставке HeliRussia 2018



Совместная экспозиция НПО «Наука» и НПП «Аэросила» на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.

Источник: https://npo-nauka.ru/ Совместная экспозиция НПО «Наука» и НПП «Аэросила» на международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.Источник: https://npo-nauka.ru/

Сегодня в Москве открылась 11-я Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia 2018. НПО «Наука» и НПП «Аэросила» выступают с совместной экспозицией, демонстрируя широкий спектр разработок для применения в авиационной и другой технике.

В рамках выставки НПО «Наука» представляет более 20 изделий гражданского и двойного назначения - теплообменники, турбохолодильники, регуляторы избыточного давления и задатчики температуры.

НПП «Аэросила» демонстрирует линейку базовых ВГТД нового поколения трех типоразмеров. На стенде предприятия впервые экспонируется перспективный газогенератор для газотурбинных двигателей мощностью 1100−1700 л.с., который станет основой при создании ряда маршевых двигателей для самолетов и вертолетов.

В ходе HeliRussia 2018 предприятия проводят ряд деловых встреч и переговоров.

HeliRussia - единственная выставка в России, где представлены мировые достижения всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии, проектирование, производство и эксплуатация. В нынешнем мероприятии участвуют свыше 250 компаний, в том числе 49 иностранных из 19 стран мира. Выставка продлится до 26 мая.