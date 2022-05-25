На прошедшей в Толедо с 21 по 23 мая 2018 года испанской военно-промышленной конференции Fuerzas Terrestres 2035, посвященной перспективам развития сухопутных войск Испании на период до 2035 года, помимо прочего, был впервые продемонстрирован первый опытный образец-демонстратор планируемого к принятию на вооружение сухопутных войск Испании бронетранспортера VCR (Vehículo de Combate sobre Ruedas) c колесной формулой 8х8. Машина была представлена испанским отделением корпорации General Dynamics - компанией Santa Bárbara Sistemas (General Dynamics Europe Land Systems Santa Bárbara Sistemas - GDELS-SBS) в партнерстве с испанскими компаниями Indra и SAPA, и представляет собой локализованный вариант бронетранспортера Piranha V, разработанного другим европейским активом General Dynamics - принадлежащей последней швейцарской компанией Mowag.

Первый опытный образец-демонстратор перспективного испанского бронетранспортера VCR 8х8 (на основе Piranha V). Толедо, 21.05.2018 (с) www.encastillalamancha.es

Министерство обороны Испании сделало выбор в качестве платформы Piranha V как основы перспективного БТР VCR 8x8 для испанской армии в июне 2015 года по итогам длительно тянувшегося тендера, и в июле 2015 года подписало с GDELS-SBS контракт на проведение соответствующих НИОКР сроком на 32 месяца (затем срок увеличен до 35 месяцев, а затем продлен еще). Программа VCR (ранее обозначалась как Futuro Sistema de Combate Terrestre - FSCT) шла в Испании с 2007 года, но решение по ней неоднократно откладывалось по экономическим причинам.

Машины должны производиться в Испании GDELS-SBS с высоким уровне локализации, с привлечением в качестве подрядчиков компаний Indra (выступит поставщиком электронного оборудования) и SAPA (как производителя трансмиссии и части элементов ходовой части).

Согласно контракту, должны быть изготовлены пять прототипов VCR, испытания которых должны быть начаты осенью 2018 года на базе 2-й бригады испанского Иностранного легиона во Вьяторе (Альмерия). По результатам этих предварительных испытаний в декабре 2019 года должен быть заключен контракт на серийное производство первой партии машин. Всего испанская армия планирует приобрести 998 единиц серийных БТР VCR в семи различных вариантах в трех партиях. Первая партия должна изготавливаться с 2019 по 2024 годы и включать 348 машин (в том числе 134 в линейном варианте БТР для пехоты, 66 БТР для инженерных подразделений, 58 в разведывательном варианте, 42 в варианте самоходного ПТРК, 66 в варианте командно-штабной машины, 20 бронированной ремонтно-эвакуационной машины и 12 машины передовых артиллерийских наблюдателей). Вторая партия должна включать 365 машин, а третья - 285 машин. Стоимость НИОКР и закупки первой серийной партии из 348 машин оценивается в 1,5876 млрд евро.

Основным вооружением VCR должжен стать израильский дистанционно управляемый боевой модуль Rafael Mini Samson с 30-мм пушкой, который также будет локализован испанской компанией Estrebano.

Испания таким образом стала вторым заказчиком машины Piranha V, являющейся наиболее современным развитием линии известных БТР MOWAG Piranha. Напомним, что в апреле 2015 года решение о приобретении БТР Piranha V первым приняло министерство обороны Дании. В начале 2018 года соглашение о производстве БТР Piranha V было заключено также Румынией. Поставки серийных машин Piranha V Дании и Румынии со швейцарской производственной линии General Dynamics European Land Systems - Mowag GmbH должны быть начаты в 2018 году.

Ранее в 2008 году Piranha V была также выбрана в качестве основного типа колесной бронированной машины по подпрограмме FRES UV (Utility Vehicles) программы создания бронетехники нового поколения для британской армиии FRES, однако в 2009 году подпрограмма FRES UV была по финансовым соображениям заморожена министерством обороны Великобритании.

В настоящее время испанская морская пехота использует 39 бронетранспортеров Piranha IIIC, поставленных с 2003 по 2015 годы непосредственно с производственной линии Mowag.

Десантное отделение первого опытного образца-демонстратора перспективного испанского бронетранспортера VCR 8х8 (на основе Piranha V). Толедо, 21.05.2018 (с) www.encastillalamancha.es

Презентация первого опытного образца-демонстратора перспективного испанского бронетранспортера VCR 8х8 (на основе Piranha V) руководству министерства обороны и вооруженных сил Испании. Толедо, 23.05.2018 (с) министерство обороны Испании