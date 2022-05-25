Береговая охрана Аргентины получила первые два израильских катера типа Shaldag Mk II

Как сообщили аргентинские СМИ, 21 мая 2018 года береговая охрана Аргентины (Prefectura Naval Argentina) получила первые два из четырех заказанных в Израиле по контракту 2016 года скоростных сторожевых катеров типа Shaldag Mk II (GC 195 Guarani и GC 196 Matoco), построенных израильской частной судостроительной верфью Israel Shipyards в Хайфе.

Второй полученный береговой охраной Аргентины сторожевой катер GC 196 Matoco израильской постройки типа Shaldag Mk II. Буэнос-Айрес, май 2018 года (с) Fernando irrazabal

Контракт стоимостью 49,4686 млн долл на четыре катера типа Shaldag Mk II был заключен министерством безопасности Аргентины (Ministerio de Seguridad) с агентством по экспорту вооружений

SIBAТ министерства обороны Израиля 15 декабря 2016 года. Все четыре катера должны быть поставлены в 2018 году.

Береговая охрана Аргентины будет использовать катера типа Shaldag Mk II на реке Парана на границах с Бразилией и Парагваем. Напомним, что стык границы Аргентины, Бразилии и Парагвая является традиционным районом сосредоточения организованной преступности, контрабанды и подпольных производств.

Одновременно с контрактом на сторожевые катера, аргентинское министерство безопасности также подписало с SIBAT контракт стоимостью 39 млн долл на приобретение для береговой охраны Аргентины израильской системы берегового наблюдения. Система тоже будет развернута на реке Парана.

Аргентина стала девятым известным заказчиком популярных на мировом рынке катеров типа Shaldag.

Один из двух первых полученных береговой охраной Аргентины сторожевых катеров израильской постройки типа Shaldag Mk II. Буэнос-Айрес, май 2018 года (с) www.sitiosargentina.com.ar