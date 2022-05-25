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В США раскритиковали F-35C

25.05.2018 Lenta.ru 405 0
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F-35C
F-35C Lightning II авианосного базирования проводит дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика KC-135 ВВС США. 20 августа 2013г..
Источник: www.lockheedmartin.com

Американский малозаметный истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35C Lightning II обладает ограниченной дальностью полета, а использование самолета-заправщика делает его видимым на радарах противника, говорится в отчете Комитета по вооруженным силам палаты представителей Конгресса США. На документ обратило внимание ArsTechnica.

Издание отмечает, что, хотя заявленная дальность F-35C Lightning II составляет примерно 2200 километров (на 10 процентов больше, чем у McDonnell Douglas F/A-18 Hornet), большинство задач требуют, чтобы истребитель пятого поколения запускался с авианосцев, расположенных достаточно близко к берегу.

Кроме того, F-35C Lightning II пострадал от продолжительной разработки, которая началась (в 1990-х) еще в то время, когда у Китая не было противокорабельной баллистической ракеты средней дальности Dong-Feng 21 (появилась в 2010-м).

Выход из сложившейся ситуации комитет видит в усовершенствовании двигательной установки F-35C Lightning II, создании малозаметного самолета-заправщика или разработке нового малозаметного ударного самолета большой дальности.

F-35 Lightning II создается Lockheed Martin в трех основных вариантах — для военно-воздушных сил (A), с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (B) и палубном (C).
24.05.2018
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Страны
Китай
США
Продукция
F-18
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F-35C
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Lockheed-Martin
MD Helicopters
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения

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