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Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению "Боинга" над Донбассом

25.05.2018 Lenta.ru 344 0
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Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года
Село Грабово. Место крушения Boeing 777 (рейс MH17), 17 июля 2014 года.
Источник: Maxim Zmeyev/Reuters

В ближайшее время будут обнародованы имена тех, кого Киев считает виновными в крушении "Боинга-777" авиакомпании Malaysia Airlines над Донбассом летом 2014 года. Об этом глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сказал телеканалу "112 Украина".

Грицак сообщил, что данные причастных к уничтожению лайнера будут обнародованы по решению Совместной следственной группы по расследованию катастрофы, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. "В интересах расследования и ради обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства члены совместной группы не обнародуют эти имена, но у нас в работе довольно узкий круг лиц, которые причастны к совершению этого страшного преступления. Я убежден, что по решению руководителя следственной группы в ближайшее время имена будут называться", — сказал он.

"Мы считаем, что очень важно, зная, кому принадлежал по состоянию на 2014 год "Бук", а именно — 53-й зенитной ракетной бригаде [ПВО Сухопутных войск России], — выяснить, как проходили команды, непосредственный круг исполнителей, [узнать], кто сидел в "Буке", [имена] тех, кто отдавал приказы, то есть персонифицировать ответственность. Фактически доказательства российской причастности или Вооруженных сил Российской Федерации [к уничтожению самолета] являются катастрофой для российского политического и военного руководства", — сказал Грицак.

Следственная группа по расследованию катастрофы 24 мая заявила о причастности российских Вооруженных сил к крушению самолета. По мнению экспертов, "Боинг" был сбит ракетой из российского зенитного ракетного комплекса "Бук", направленного на территорию Украины с базы 53-й зенитной ракетной бригады в районе Курска. Уничтожившая самолет ракета была изготовлена в 1986 году на Долгопрудненском научно-производственном предприятии. Также представители JIT пришли к выводу, что на следующий день после катастрофы ракетный комплекс был переправлен в Россию.

В российском министерстве обороны выводы JIT признать отказались и заявили, что зенитные ракетные комплексы РФ никогда не пересекали российско-украинскую границу. По версии российских военных, "Боинг" сбили из украинского "Бука".

Лайнер "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
24.05.2018
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Малайзия
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