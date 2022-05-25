Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Расчеты ПВО из Ейска признаны лучшими в России пользователями ПЗРК "Игла"

25.05.2018 ТАСС 331 0
0
Понравилась новость?
 0
ПЗРК Игла
Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Второе место заняла команда Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а третье - бойцы взвода ПВО из ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Команду 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ признали лучшей по итогам всеармейского этапа конкурса "Чистое небо - 2018" Армейских международных игр, прошедшего в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"По итогам состязаний по полевой выучке подразделений ПВО, имеющих на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", лучший результат на "домашнем" полигоне показала команда 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ", - отметил Астафьев.

Второе место досталось команде Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а третьими стали бойцы взвода ПВО из Южного военного округа.

В ходе соревнований пускали ракеты из ПЗРК "Игла" по различным видам мишеней, в том и с движущихся бронетранспортеров. В рамках состязаний расчеты израсходовали более 80 управляемых ракет ПЗРК "Игла", поразили свыше 50 ракет-мишеней зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", обозначающих авиацию и крылатые ракеты условного противника, а также уничтожили около 30 мишеней, имитирующих вертолеты.

В соревнованиях приняли участие более 200 специалистов ПВО со всей страны.

Теперь победители всероссийского раунда конкурса примут участие в его международном этапе, который пройдет в августе в Китае.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Игла ЗРК
Стрела-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.05 18:36
  • 22
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 25.05 18:21
  • 4
Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено
  • 25.05 17:48
  • 9
Российская армия: больше лает, чем кусает
  • 25.05 17:41
  • 3
Ростех локализует производство чешских тракторов в России
  • 25.05 15:40
  • 5
Ветеран АТО: время язвительных выступлений от пророссийских "экспертов" о "Джавелинах"
  • 25.05 15:12
  • 722
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 25.05 15:12
  • 38
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 25.05 15:05
  • 2
Минобороны: ни один ЗРК Вооруженных сил РФ не пересекал российско-украинскую границу
  • 25.05 14:41
  • 1
Новый вездеход КАМАЗ-5350 «Арктика» впечатлил даже бывалых спасателей
  • 25.05 13:57
  • 1
Российские "убийцы стелс" встали на дежурство
  • 25.05 13:50
  • 1498
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 13:01
  • 12
Провал российских ракетных запусков: правда или вымысел СМИ
  • 25.05 12:48
  • 7344
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.05 11:24
  • 1
ОАК подписала контракт на поставку Казахстану восьми самолетов Су-30СМ
  • 25.05 11:00
  • 32
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы