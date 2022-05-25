Расчеты ПВО из Ейска признаны лучшими в России пользователями ПЗРК "Игла"



Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Выполнение нормативов с использованием ПЗРК Игла во время всеармейского конкурса зенитчиков Чистое небо на полигоне Ейский в Краснодарском крае.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Второе место заняла команда Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а третье - бойцы взвода ПВО из ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Команду 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ признали лучшей по итогам всеармейского этапа конкурса "Чистое небо - 2018" Армейских международных игр, прошедшего в городе Ейск Краснодарского края. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"По итогам состязаний по полевой выучке подразделений ПВО, имеющих на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) "Игла", лучший результат на "домашнем" полигоне показала команда 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск ВС РФ", - отметил Астафьев.

Второе место досталось команде Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, а третьими стали бойцы взвода ПВО из Южного военного округа.

В ходе соревнований пускали ракеты из ПЗРК "Игла" по различным видам мишеней, в том и с движущихся бронетранспортеров. В рамках состязаний расчеты израсходовали более 80 управляемых ракет ПЗРК "Игла", поразили свыше 50 ракет-мишеней зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10", обозначающих авиацию и крылатые ракеты условного противника, а также уничтожили около 30 мишеней, имитирующих вертолеты.

В соревнованиях приняли участие более 200 специалистов ПВО со всей страны.

Теперь победители всероссийского раунда конкурса примут участие в его международном этапе, который пройдет в августе в Китае.