Минобороны: ни один ЗРК Вооруженных сил РФ не пересекал российско-украинскую границу
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ЗРК Бук-М1.
Источник: Леонид Якутин / Военно-промышленный курьер
В ведомстве сообщили, что Россия предоставила все доказательства причастности ЗРК Украины к крушению Boeing в Донбассе
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, комментируя выводы Совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing в Донбассе летом 2014 года.
"Мы ознакомились с заявлениями, прозвучавшими на сегодняшней пресс-конференции представителей международной следственной группы по расследованию катастрофы 17 июля 2014 года в небе Украины малайзийского Boeing MH-17, - отметили в министерстве. - Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе".
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона предоставила исчерпывающие доказательства причастности украинских ЗРК "Бук" к катастрофе самолета. Доказательства, отмечают в Минобороны РФ, подтверждены в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающими на причастность именно украинских ЗРК.
Кроме того, международной следственной группе были направлены все непрерывные первичные данные, которые были получены с трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал в Ростовской области, рядом с поселком Усть-Донецкий. В Минобороны подчеркивают, что приближение каких-либо воздушных объектов к самолету с восточной стороны, в том числе со стороны населенных пунктов Снежное или Первомайское, этот радар не обнаружил.
Исключение показаний свидетелей
В министерстве выразили озабоченность "нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". В ведомстве отметили, что часть использованных во время брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее неоднократно демонстрировались "псевдорасследователями из Bellingcat". Эти фейки были опровергнуты российскими специалистами, подчеркивается в заявлении Минобороны РФ.
Особо в ведомстве обратили внимание на то, что "голландскими следователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам".
"Многочисленные свидетели трагедии в небе Украины - не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ, - заявили в министерстве. - Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 в небе Украины, ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ".
Катастрофа над Донбассом
Пассажирский самолет Boeing-777" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Стороны вооруженного конфликта в Донбассе обвинили друг друга в причастности к трагедии. В Нидерландах была создана Совместная следственная группа (ССГ) для расследования случившегося.
В четверг на пресс-конференции в Гааге глава национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил о том, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.
В свою очередь голландский прокурор Фред Вестербеке отметил, что Совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения MH-17 на Украине в июле 2014 года, однако пока не может сказать, кто и почему сбил Boeing.
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24.05.2018
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Тимур
105
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№1
25.05.2018 06:22
Слышали уже подобное. Ни один военнослужащий ВС РФ тоже в Крыму не был. Это были силы самообороны на Тиграх в купленной в магазинах форме.
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Shurup555
6
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№2
25.05.2018 15:05
Цитата, Тимур сообщ. №1
Слышали уже подобное. Ни один военнослужащий ВС РФ тоже в Крыму не был. Это были силы самообороны на Тиграх в купленной в магазинах формеАга и Донбас бороздят исключительно заблудившиеся военнослужащие ВС РФ. Ну и оружие там тоже шахтеры из шахт понавытаскивали. Короче война на всех фронтах и прежде всего на информационном.
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