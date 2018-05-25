Минобороны: ни один ЗРК Вооруженных сил РФ не пересекал российско-украинскую границу



ЗРК Бук-М1.

Источник: Леонид Якутин / Военно-промышленный курьер ЗРК Бук-М1.Источник: Леонид Якутин / Военно-промышленный курьер

В ведомстве сообщили, что Россия предоставила все доказательства причастности ЗРК Украины к крушению Boeing в Донбассе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, комментируя выводы Совместной следственной группы по расследованию крушения Boeing в Донбассе летом 2014 года.

"Мы ознакомились с заявлениями, прозвучавшими на сегодняшней пресс-конференции представителей международной следственной группы по расследованию катастрофы 17 июля 2014 года в небе Украины малайзийского Boeing MH-17, - отметили в министерстве. - Минобороны России как в первые часы после трагедии, так и в дальнейшем официально опровергло инсинуации украинской стороны о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе в небе Украины и доводило соответствующие доказательства голландской следственной группе".

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона предоставила исчерпывающие доказательства причастности украинских ЗРК "Бук" к катастрофе самолета. Доказательства, отмечают в Минобороны РФ, подтверждены в том числе натурными испытаниями, однозначно указывающими на причастность именно украинских ЗРК.

Кроме того, международной следственной группе были направлены все непрерывные первичные данные, которые были получены с трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал в Ростовской области, рядом с поселком Усть-Донецкий. В Минобороны подчеркивают, что приближение каких-либо воздушных объектов к самолету с восточной стороны, в том числе со стороны населенных пунктов Снежное или Первомайское, этот радар не обнаружил.

Исключение показаний свидетелей

В министерстве выразили озабоченность "нацеленностью голландского следствия на обоснование своих выводов за счет использования только изображений из социальных сетей, подвергнутых искусной обработке компьютерными средствами графического редактирования". В ведомстве отметили, что часть использованных во время брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее неоднократно демонстрировались "псевдорасследователями из Bellingcat". Эти фейки были опровергнуты российскими специалистами, подчеркивается в заявлении Минобороны РФ.

Особо в ведомстве обратили внимание на то, что "голландскими следователями абсолютно не учитываются и отвергнуты показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов свидетельствующие о пуске ракеты с территории, подконтрольной украинским вооруженным силам".

"Многочисленные свидетели трагедии в небе Украины - не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ, - заявили в министерстве. - Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 в небе Украины, ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или СБУ".

Катастрофа над Донбассом

Пассажирский самолет Boeing-777" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Стороны вооруженного конфликта в Донбассе обвинили друг друга в причастности к трагедии. В Нидерландах была создана Совместная следственная группа (ССГ) для расследования случившегося.

В четверг на пресс-конференции в Гааге глава национального уголовного подразделения полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен заявил о том, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В свою очередь голландский прокурор Фред Вестербеке отметил, что Совместная следственная группа (ССГ) значительно продвинулась в расследовании крушения MH-17 на Украине в июле 2014 года, однако пока не может сказать, кто и почему сбил Boeing.