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Шойгу отметил профессионализм кадровиков Минобороны РФ

25.05.2018 ТАСС 414 0
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Здание Минобороны РФ
Источник: © REUTERS/Maxim Zmeyev

Глава российского военного ведомства напомнил о заслугах Главного управления кадров и поблагодарил их за добросовестный труд

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отметил профессионализм и преданность своему делу работников Главного управления кадров (ГУК) военного ведомства, отмечающего в четверг 100-летний юбилей со дня образования.

"Специалистов управления во все времена отличали профессионализм, ответственность и преданность избранному делу. Сегодня благодаря слаженной работе коллектива ГУКа на самом высоком уровне решаются важные задачи по формированию и проведению кадровой политики в Вооруженных силах, что способствует эффективной деятельности армии и флота", - говорится в поздравительной телеграмме Шойгу, которую на торжественном собрании в театре Российской армии зачитал статс-секретарь - заместитель министра обороны Николай Панков.

Глава военного ведомства особо отметил заслуги ветеранов управления, "тех, кто и по сей день остается в строю, неустанно передает бесценные знания и опыт молодому поколению сотрудников". Он поблагодарил личный состав и ветеранов управления за добросовестный труд и пожелал им доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Родины.

Панков в своем выступлении заявил, что задачи ГУКа в современных условиях состоят в том, чтобы умело и рационально использовать кадровые ресурсы, формировать в российской армии сплоченные коллективы высококвалифицированных специалистов. "От того, насколько профессионально это делается, зависит способность российской армии достигать поставленные цели в интересах обороноспособности нашего государства", - подчеркнул замминистра.

24 мая 1918 года было создано Управление по командному составу Всероссийского Главного штаба. С 1941 года оно носит свое современное название - Главное управление кадров военного ведомства.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей

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