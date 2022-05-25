Ожидается в июне: Пленный боец ВСУ рассказал о планируемом наступлении

Командование ВСУ планирует начать наступление в Донбассе в канун открытия в России чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости заявление пленного бойца украинской армии Василия Жимилинского.

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Нам говорили, что наступление начнется или в преддверии выборов президента России, как снег растает и земля просохнет, или во время чемпионата мира,

сказал Жимилинский на брифинге в Донецкой республике.

По его словам, в войсках эту тему обсуждают постоянно. Командиры говорят, что приказ уже есть, "и всё дело времени".

Жимилинский сообщил также, что войска близ линии соприкосновения стали получать больше боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме того, передовым подразделениям обещали передать противотанковые комплексы Javelin.

Другой пленный, тоже отвечавший на вопросы журналистов, подтвердил слова сослуживца. Он добавил, что на передовой украинских войск выставлены артиллерийские системы.

И тот и другой заявили, что на территории ДНР на них не оказывалось давления.

Как пояснил представитель военного ведомства республики, один из бойцов, присутствовавших на брифинге, объявлен командованием группировки ВСУ дезертиром, хотя оба были взяты в плен на поле боя, хотя и в разное время.

По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, наступление ВСУ запланировано в период, примерно, с 3-го по 6 июня. В течение недели, как ожидается, войска должны сломить сопротивление ополчения. После этого Киев может поставить Москве жесткие условия: либо Россия продолжает помогать ДНР и ЛНР, и тогда будет бойкот чемпионата, либо соглашается с тем, что ополчение будет полностью "задавлено военным путем".

В свою очередь Петр Порошенко, который накануне присутствовал при проверке боеготовности комплексов Javelin, открыто заявил, что не собирается выполнять условие США не применять это оружие в Донбассе.