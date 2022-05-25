Центр Хруничева прекратил работы над ракетой-носителем "Протон-Л"

Работа над созданием двухступенчатой ракеты-носителя "Протон-Л" полностью прекращена. Центр имени Хруничева больше не планирует работать над этим проектом, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на предприятии.

макет ракеты-носителя "Протон-Л" https://naked-science.ru/

Причиной закрытия называется нехватка средств на разработку проекта

Ракета "Протон-Л" представляет собой упрощенную модификацию трехступенчатой тяжелой ракеты-носителя "Протон-М". В облегченной версии "Протона-Л" нет второй ступени, но при этом оставшиеся две ступени незначительно удлинены. Для запуска "Протона-Л" не требуется разгонный блок "Бриз-М"

В тоже время, специалисты Центра, участвующие в международной выставке вооружений KADEX -2018, которая проходит в Астане, представили на ней модель "Протона-Л" и заявили, что разработка ракеты будет вестись, так как повысился спрос на запуск геостационарных космических аппаратов ракетами легкого и среднего классов. Центр анонсировал в период до 2025 года 24 запуска ракет-носителей. При этом предприятие предполагает запуск как традиционных "Протон-М", так и его облегченную версию - "Протон-Л".