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Проверка боем: Т-72 показали себя более живучими по сравнению с Abrams

25.05.2018 Российская газета 634 0
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Т-72
Танк Т-72.
Источник: rg.ru

Танки Т-72С во время боев в Ираке показали себя гораздо более живучими по сравнению с M1A1M Abrams. Если счет уничтоженных американских машин идет на многие десятки, то данных о потерях этой версии "семьдесят вторых" нет.

В феврале текущего года в Сети появилось спутниковое изображение расположения самого боеспособного соединения иракской армии - 9-й бронетанковой дивизии. Эксперты насчитали в Таджи 80 танков Abrams, большая часть из которых нуждалась в восстановлении. Всего же США передали иракцам более 150 боевых машин. Из них, по самым грубым подсчетам, около полусотни можно смело отнести к безвозвратным потерям, то есть они взорвались или сгорели и не подлежат восстановлению. В то же время в Ираке успешно воевали Т-72С иранского Корпуса Стражей Исламской революции.



Как рассказал один из ведущих экспертов по конфликтам на Ближнем Востоке Юрий Лямин, после катастрофических поражений иракской армии весной-летом 2014 г., в боях с боевиками запрещенной в России террористической группировки "ИГ" Иран начал оказание масштабной военной помощи правительственным силам Ирака.

"В начале весны 2015 года из Ирана были поставлены танки Т-72С из состава сухопутных войск КСИР Ирана. Точное количество поставленных машин неизвестно, но скорее всего речь идет об очень ограниченном количестве. Эти танки отличались тем, что на них не было штатной динамической защиты.

"Семьдесят вторые" участвовали в боях в разных районах Ирака в составе наиболее боеспособных отрядов Сил народного ополчения, в подготовке которых были задействованы иранские советники. За все время о каких-либо потерях не сообщалось", -отмечает Лямин.



По его мнению, этому способствует характерная для подготовленных иранскими советниками формирований тактика, когда немногочисленные танки в основном используют как мобильные огневые точки, которые с расстояния поддерживают пехоту и стараются не подставляться под противотанковые средства противника.

"У иракских Abrams тактика применения была менее продуманной, что и привело к таким значительным потерям", - заключает военный эксперт.



Т-72С вооружен 125-мм пушкой 2А46М, с которой спарен пулемет ПКТМ калибра 7,62мм. В качестве зенитного применен крупнокалиберный 12,7-мм НСВТ.

На машине установлен комплекс навесной динамической защиты "Контакт". Мощность двигателя 840 л.с. Максимальная скорость 60 км/ч. Запас хода - 600 км. Особенностью танка является способность применять управляемые по лазерному лучу ракеты. Экипаж - 3 человека.

Иран стал единственной страной, закупившей Т-72С, всего в настоящее время на вооружении имеется более 420 таких танков.


Алексей Брусилов
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Ирак
Иран
Россия
США
Продукция
2А46
M1 Abrams
ПКТМ
Т-72
Т-72Б

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