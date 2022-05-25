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В Южной Корее военнослужащих заменят роботы

25.05.2018 Российская газета 332 0
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Robots_of_South_Korea
Южнокорейский робот.

В Южной Корее собираются сделать смешанные воинские подразделения, которые будут состоять из людей и роботов. К формированию подобных подразделений в стране приступят с 2024 года.

Об этом сообщили в министерстве обороны Южной Кореи, сообщает издание Defense Aerospace. Роботами намерены укомплектовать различные виды войск. А причина в том, что в Южной Корее сокращается численность населения - демографический кризис. Как предполагают эксперты, к 2050 году количество населения сократится с нынешних 50 миллионов человек до 40. Снижение численности населения сказывается и на укомплектованности вооруженных сил.

Как считают в Минобороны Южной Кореи, формирование смешанных подразделений поможет сохранить численность и боеспособность армии. В военном ведомстве даже провели исследование и пришли к выводу, что лишь разведывательные роботы помогут заменить в войсках от 500 до 600 человек. Еще две тысячи можно освободить с помощью автономных боевых турелей на самоходных гаубицах K9 Thunder.

В итоге, армия может использовать беспилотные разведывательные средства, беспилотные летательные аппараты, беспилотные роботы обнаружения мин и другие роботы. Все они будут взаимодействовать с военнослужащими своего подразделения.


Светлана Цыганкова
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Проекты
Робот

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