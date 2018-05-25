Беларусь поставит в Казахстан пожарные танки ГПМ-72
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Пожарный танк.
Источник: РИА Новости
В ходе проведения V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX - 2018, проходящей в Астане достигнуто соглашение о поставках Вооруженным силам Казахстана гусеничных пожарных машины на базе танка Т-72. Об этом сообщает "Казспецэкспорт".
Белорусский "140-й ремонтный завод" разработал пожарный танк ГПМ-72, предназначенный для работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов.
Бронированная машина надежно защищает экипаж из двух человек от взрывов и разлетающихся осколков боеприпасов. Эффективное тушение пожаров обеспечивается лафетным стволом с дистанционным управлением.
Вес машины достигает 41000 кг. Емкость для воды 10000 кг. Емкость для пенообразования 1000 кг. Дальность подачи воды - 70 м. Мощность двигателя -780 л.с. Скорость -40 км/ч. Запас топлива - 700 литров.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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24.05.2018
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никодим
437
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№1
25.05.2018 10:15
В Приамурье горит лес, в Иркутской области горит лес, причём каждый день по радио площадь возгораний увеличивается на десятки тысяч гектаров.
И это попадает на уши зарубежных туристов. Как они оценивают способность государства защиты природных богатств , если так беспощадно выгорает лес. Полпред Президента на Дальнем Востоке Ишаев В.И. говаривал, что на китайской стороне создано 2миллиона рабочих мест по обработке сырой древесины из России.
И вот беларусы сделали пожарный танк на базе Т-72. Он нам не нужен?! А установка разминирования УР-77 "Метеорит" тоже стоит в парке для победоносных войн?! Ей ведь уже тушили лес и получалось очень эффективно. В 2016г уже к июлю месяцу на пожары израсходовали 25млрд рублей и систематически лесные пожары ничему не учат?.
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