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Химический спецназ с тяжелыми огнеметами зачистил "город" под Курском

25.05.2018 Российская газета 584 0
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ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Источник: rg.ru

Ударные роты войск химзащиты при поддержке мотострелков, танков и артиллерии освободили захваченный "город" в Курской области, сообщили в штабе Западного военного округа.

Возможности современных войск РХБЗ были продемонстрированы во время учебно-методического сбора на полигоне "Постоялые дворы", где создали полноразмерную модель городской застройки с системой укреплений на выгодных рубежах. По легенде маневров, для обороны захваченного города противник применил химическое оружие. Преодолев пылающие завалы и баррикады на дальних подступах, ударные подразделения РХБЗ взяли пробы воды, воздуха и грунта, оцепили зону поражения, обработали местность, дороги, личный состав и боевую технику.

- Впервые в условиях, максимально приближенных к боевым, была апробирована тепловая установка УТМ-80М, в кратчайший срок очистившая тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Буратино", - рассказал руководитель пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Очищенные от отравляющих веществ тяжелые огнеметы ударили по неприятелю, ударные роты РХБЗ вместе с мотострелками перегруппировались и под прикрытием 120-миллиметровых самоходных минометов "Нона-СВК" развернули наступление в тыл условного противника. На передний край выдвинулись танки - они отстреливали мобильные группы противника на джипах.

- Ударные подразделения с приданными расчетами ТОС-1 "Буратино" появятся в составе всех полков РХБЗ военных округов, флотов и флотилий. Эти нововведение на основе сирийского опыта позволит расширить возможности общевойсковых подразделений, - рассказал начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.

Тепловая машина УТМ-80М на шасси КамАЗ принята на снабжение войск РХБЗ в 2014 году. Ничего подобного в российской армии до сих пор не было, а за рубежом нет и сейчас. В смонтированной на подъемной стреле люльке смонтирована турель из трех стволов Karcher. В зависимости от поставленной задачи машина может обработать паром, горячей или холодной водой под высоким давлением крупногабаритные объекты высотой до 17 метров.


Антон Валагин (Курск)
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Нона-СВК
ТОС-1
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Химоружие

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