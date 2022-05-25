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Россия получила бесценные сведения об F-22 в Сирии

25.05.2018 Российская газета 558 0
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F-22 Raptor
Истребитель F-22 Raptor.
Источник: rg.ru

Находящиеся на Ближнем Востоке американские самолеты-невидимки F-22 Raptor лишились многих секретов из-за развернутых в Сирии российских систем радиоэлектронного сканирования воздушного пространства. Об этом сообщает специализированный портал Military Watch.

В ВВС США считают, что развертывание истребителей F-22 рядом со страной, где Россия разместила мощную группировку из самых современных систем ПВО, нанесло серьезный урон жизнеспособности самолета, так как Москва получила ценные разведывательные данных об F-22.

Специалисты отмечают, что радиолокационные системы российских ЗРС С-300В и С-400 способны охватить все воздушное пространство Израиля, Ливана, а также самой Сирии.

Замначальника штаба разведки США генерал-лейтенант ВВС Вералинн Джеймисон заявила: "Небо Ирака и особенно Сирии стало для них настоящей сокровещницей, так как там они смогли увидеть, как мы работаем. Наши противники наблюдают за нами, они учатся у нас". По словам генерала, Россия получила бесценную информацию, работая в воздушном пространстве Сирии.

Эксперты полагают, что элитный истребитель пятого поколения теперь потерял свое превосходство перед российскими самолетами. Россия, по их мению, узнала все основные секреты F-22, которые касаются стелс-технологий, оружия и возможностей силовой установки самолета. Также полученные данные могут быть использованы российскими конструкторами при проектировании собственных истребителей-невидимок.

Издание также указывает на опасность использования в Сирии новых самолетов F-35. "Боевые полеты F-35 над этой областью неизбежно дадут России ценную информацию о возможностях истребителя. Иранские системы ПВО также активны в регионе, и шанс проверить свои радары может стать ценной возможностью для Тегерана", - пишет издание.


Николай Грищенко
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Ливан
Россия
Сирия
США
Продукция
F-22
F-35
Небо РЛК
С-300
С-300В
С-400 Триумф
Проекты
Истребитель 5 поколения

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