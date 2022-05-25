Вооруженные силы Филиппин намерены закупить в Японии запчасти для вертолетов
|
|
Вертолет UH-1H.
Источник: militaryparitet.com
ЦАМТО, 24 мая. По информации командующего ВВС Филиппин генерал-лейтенанта Галилео Кинтанар (Galileo Kintanar), в настоящее время ведутся переговоры с Японией о возможности приобретения запчастей для состоящих на вооружении ВС страны вертолетов UH-1H "Хью".
По информации Reuters, пакет запасных частей, стоимость которого оценивается в 96 млн. долл., должен позволить сохранить пригодность к полетам около 80 имеющихся американских вертолетов до 2020 года, когда Филиппины рассчитывают получить новые машины.
Япония упростила требования к экспорту вооружений в 2014 году, что расширило возможности по продаже ВиВТ иностранным государствам и участию в совместных программах.
Ранее Филиппины уже приобрели в Японии пять патрульных самолетов TC-90. Как ожидается, соглашение о поставке запчастей для вертолетов будет подписано в третьем квартале текущего года.
ВС Филиппин столкнулись с проблемой модернизации вертолетного парка в результате аннулирования в феврале 2018 года соглашения о покупке в Канаде новых вертолетов "Белл-412EPI".
Как сообщал ЦАМТО, 6 февраля 2018 года МНО Филиппин подписало через Canadian Commercial Corporation контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter стоимостью 12,073 млрд. фил. песо (233 млн. долл.). Предполагалось, что поставки начнутся в первом квартале 2019 года и завершатся во втором квартале 2020 года. ВС Филиппин намеревались использовать закупаемые "Белл-412EPI" в качестве вертолета боевого обеспечения CUH, а также для перевозки и обеспечения войск, медицинской эвакуации. Новые машины должны были заменить устаревшие вертолеты "Хью".
Сообщение о продаже вызвало протесты правозащитных организаций в Канаде, после чего канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на поставку вертолетов, заявив, что первоначально не предполагало, что машины будут использоваться в боевых операциях. При этом не уточнялось, сколько времени займет повторная оценка. В итоге МНО Филиппин вынуждено было аннулировать контракт и возобновить проект покупки вертолетов.
Интерес к участию в новом тендере проявили производители из Китая, России, Республики Корея и Турции. Планируется, что контракт будет подписан в текущем году, а поставка новых вертолетов будут завершена в 2020 году.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.02.2018 МНО Филиппин возобновляет процедуру приобретения вертолетов боевого обеспечения
16.02.2018 МНО Филиппин аннулировало контракт на закупку вертолетов "Белл-412EPI"
13.02.2018 С поставкой вертолетов "Белл-412EPI" для ВВС Филиппин возникли проблемы
19.01.2011 Bell Helicopter займется техобслуживанием канадских вертолетов
08.02.2018 Bell Helicopter поставит ВВС Филиппин вертолеты "Белл-412EPI"
13.02.2017 Ударные вертолеты AH-1Z Viper прикроют американских морпехов
14.06.2016 Вертолетный лабиринт
25.05.2016 «Белл Геликоптер» намерена предложить вертолеты UH-1Y ВС Чехии