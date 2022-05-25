Вооруженные силы Филиппин намерены закупить в Японии запчасти для вертолетов



Вертолет UH-1H.

Источник: militaryparitet.com Вертолет UH-1H.Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 24 мая. По информации командующего ВВС Филиппин генерал-лейтенанта Галилео Кинтанар (Galileo Kintanar), в настоящее время ведутся переговоры с Японией о возможности приобретения запчастей для состоящих на вооружении ВС страны вертолетов UH-1H "Хью".

По информации Reuters, пакет запасных частей, стоимость которого оценивается в 96 млн. долл., должен позволить сохранить пригодность к полетам около 80 имеющихся американских вертолетов до 2020 года, когда Филиппины рассчитывают получить новые машины.

Япония упростила требования к экспорту вооружений в 2014 году, что расширило возможности по продаже ВиВТ иностранным государствам и участию в совместных программах.

Ранее Филиппины уже приобрели в Японии пять патрульных самолетов TC-90. Как ожидается, соглашение о поставке запчастей для вертолетов будет подписано в третьем квартале текущего года.

ВС Филиппин столкнулись с проблемой модернизации вертолетного парка в результате аннулирования в феврале 2018 года соглашения о покупке в Канаде новых вертолетов "Белл-412EPI".

Как сообщал ЦАМТО, 6 февраля 2018 года МНО Филиппин подписало через Canadian Commercial Corporation контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов "Белл-412EPI" компании Bell Helicopter стоимостью 12,073 млрд. фил. песо (233 млн. долл.). Предполагалось, что поставки начнутся в первом квартале 2019 года и завершатся во втором квартале 2020 года. ВС Филиппин намеревались использовать закупаемые "Белл-412EPI" в качестве вертолета боевого обеспечения CUH, а также для перевозки и обеспечения войск, медицинской эвакуации. Новые машины должны были заменить устаревшие вертолеты "Хью".

Сообщение о продаже вызвало протесты правозащитных организаций в Канаде, после чего канадское правительство инициировало повторную оценку выдачи разрешения на поставку вертолетов, заявив, что первоначально не предполагало, что машины будут использоваться в боевых операциях. При этом не уточнялось, сколько времени займет повторная оценка. В итоге МНО Филиппин вынуждено было аннулировать контракт и возобновить проект покупки вертолетов.

Интерес к участию в новом тендере проявили производители из Китая, России, Республики Корея и Турции. Планируется, что контракт будет подписан в текущем году, а поставка новых вертолетов будут завершена в 2020 году.