Береговая охрана Аргентины получила первые катера класса "Шалдаг"
|
|
Один из двух первых полученных береговой охраной Аргентины сторожевых катеров израильской постройки типа Shaldag Mk II. Буэнос-Айрес, май 2018 года.
Источник: www.sitiosargentina.com.ar
ЦАМТО, 24 мая. В Аргентину для оснащения Береговой охраны доставлены первые два из четырех заказанных у израильской компании Israel Shipyards Ltd скоростных ракетных катера класса "Шалдаг" Mk.2.
По информации Defensa.com, корабли, получившие наименования "Матоко" и "Гуарани", в ближайшее время приступят к выполнению задач по патрулированию территориальных вод страны.
Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года правительство Аргентины объявило о заключении в декабре 2016 года с израильской компанией Israel Shipyards Ltd контракта на поставку четырех патрульных катеров класса "Шалдаг" и системы наблюдения за границей общей стоимостью около 84 млн. долл.
Контракт был заключен в рамках соглашения, подписанного Министерством безопасности Аргентины и управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT). Стоимость катеров составляет 49,468 млн. долл., системы наблюдения – 35 млн. долл. Соглашение также включает подготовку экипажей, технических специалистов и послепродажное обслуживание техники.
Как ожидается, еще два корабля будут переданы Береговой охране в ближайшие недели. Катера будут применяться для патрулирования районов вблизи границ с Парагваем и Бразилией, обеспечения безопасности, противодействия контрабанде, незаконному обороту наркотиков и торговле людьми.
Длина катеров класса "Шалдаг" составляет 25,5 м, ширина – 6 м, осадка – 1 м, водоизмещение – 58 т. Катер способен развивать максимальную скорость 48 узлов (90 км/час), крейсерская скорость – от 12 до 20 узлов. Экипаж – 10 человек.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2018 Береговая охрана Аргентины получила первые два израильских катера типа Shaldag Mk II
03.05.2018 Израильский беспилотный летательный аппарат Hermes 900 в Азербайджане
25.04.2018 Береговая охрана Аргентины в ближайшее время получит первые катера класса "Шалдаг"
15.02.2018 Аргентина в ближайшее время получит первый катер "Шалдаг"
28.08.2017 Спущен четвертый азербайджанский пограничный сторожевой корабль израильского проекта OPV 62
16.01.2017 Спущен третий азербайджанский пограничный сторожевой корабль израильского проекта OPV 62
12.12.2016 Аргентина намерена закупить израильские катера-перехватчики класса «Шалдаг»
10.09.2015 Первый азербайджанский пограничный сторожевой корабль израильского проекта OPV 62