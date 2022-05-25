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Береговая охрана Аргентины получила первые катера класса "Шалдаг"

25.05.2018 ЦАМТО 232 0
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Сторожевой катер GC 196 Matoco типа Shaldag Mk II.
Один из двух первых полученных береговой охраной Аргентины сторожевых катеров израильской постройки типа Shaldag Mk II. Буэнос-Айрес, май 2018 года.
Источник: www.sitiosargentina.com.ar

ЦАМТО, 24 мая. В Аргентину для оснащения Береговой охраны доставлены первые два из четырех заказанных у израильской компании Israel Shipyards Ltd скоростных ракетных катера класса "Шалдаг" Mk.2.

По информации Defensa.com, корабли, получившие наименования "Матоко" и "Гуарани", в ближайшее время приступят к выполнению задач по патрулированию территориальных вод страны.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года правительство Аргентины объявило о заключении в декабре 2016 года с израильской компанией Israel Shipyards Ltd контракта на поставку четырех патрульных катеров класса "Шалдаг" и системы наблюдения за границей общей стоимостью около 84 млн. долл.

Контракт был заключен в рамках соглашения, подписанного Министерством безопасности Аргентины и управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT). Стоимость катеров составляет 49,468 млн. долл., системы наблюдения – 35 млн. долл. Соглашение также включает подготовку экипажей, технических специалистов и послепродажное обслуживание техники.

Как ожидается, еще два корабля будут переданы Береговой охране в ближайшие недели. Катера будут применяться для патрулирования районов вблизи границ с Парагваем и Бразилией, обеспечения безопасности, противодействия контрабанде, незаконному обороту наркотиков и торговле людьми.

Длина катеров класса "Шалдаг" составляет 25,5 м, ширина – 6 м, осадка – 1 м, водоизмещение – 58 т. Катер способен развивать максимальную скорость 48 узлов (90 км/час), крейсерская скорость – от 12 до 20 узлов. Экипаж – 10 человек.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Аргентина
Бразилия
Израиль
Парагвай
Продукция
Shaldag
Компании
Israel Shipyards

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