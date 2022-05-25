

Комплекс Уран-14 на салоне Комплексная безопасность - 2017.

Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников Комплекс Уран-14 на салоне Комплексная безопасность - 2017.Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

ЦАМТО, 24 мая. Новейшие средства поиска и разминирования взрывоопасных предметов продемонстрировали в Нахабино участникам 3-й Международной конференции по разминированию.

В Международном противоминном центре ВС РФ (п.Нахабино Московская обл.) под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Ю.Ставицкого участники конференции ознакомились с объектами и учебно-материальной базой Центра, средствами инженерного вооружения и техникой российских Вооруженных Сил (средства защиты сапера; поиска мин и взрывоопасных предметов; проведения подводного разминирования; инструментов, применяемых при разминировании и очистке местности).

Там же состоялся показ практических действий подвижной группы разминирования на многофункциональном мобильном комплексе разминирования "МИКР", разминирование местности с применением мобильного робототехнического комплекса "Уран-6" и многофункционального робототехнического комплекса пожаротушения "Уран-14".

Кроме того, специалисты противоминного центра продемонстрировали порядок дрессировки собак и работу групп минно-розыскной службы. Также наглядно продемонстрированы принципы работы самодельных взрывных устройств, применяемых террористами в Сирии и методы борьбы с ними.

Третья международная конференция по вопросам гуманитарного разминирования и противодействия самодельным взрывным устройствам прошла 22-23 мая в конгрессно-выставочном центре "Патриот" и в Международном противоминном центре ВС РФ в подмосковном Нахабино. В ней приняли участие около 100 делегатов из 24 стран мира, а также представители ряда международных и неправительственных организаций, например, Международного комитета Красного Креста, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.