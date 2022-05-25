В ОАК отметили значение контракта по Су-30СМ для отношений Москвы и Астаны
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
АСТАНА, 24 мая - РИА Новости. Контракт на дополнительную поставку российских истребителей Су-30СМ будет способствовать развитию сотрудничества между Россией и Казахстаном, считает президент российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
В четверг корпорация "Иркут" (входит в ОАК) и казахстанское предприятие "Казспецэкспорт" подписали на выставке вооружений и военной техники KADEX-2018 в Астане контракт на поставку дополнительной партии многофункциональных истребителей СУ-30СМ. Контракт планируется реализовать до 2020 года. Как сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе Казахстана, в рамках новой дополнительной партии страна приобрела восемь истребителей.
"Мы высоко ценим добрые отношения с нашими партнёрами из Республики Казахстан. Уверен, что новый контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами", - приводит пресс-служба корпорации "Иркут" слова Слюсаря.
Выставка вооружений и военной техники KADEX-2018 проводится в пятый раз. По словам организаторов, в ней принимают участие более 40 официальных делегаций из России, Беларуссии, Киргизии, Армении, ОАЭ, Турции, Иордании, Египта, Израиля, Италии, Монголии и других стран.
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24.05.2018
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