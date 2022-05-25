Казахстанские оборонные предприятия представили на KADEX-2018 новейшие образцы вооружения и военной техники



Бронированная машина Paramount Marodeur ("Арлан") на заводе по производству бронированных колесных машин, созданном совместным предприятием ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», сформированным ТОО «Казахстан инжиниринг Дистрибьюшн» (дочерняя компания АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг») с южноафриканской компанией Paramount Group. Астана, 30.11.2015.

Источник: МО Казахстана Бронированная машина Paramount Marodeur ("Арлан") на заводе по производству бронированных колесных машин, созданном совместным предприятием ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», сформированным ТОО «Казахстан инжиниринг Дистрибьюшн» (дочерняя компания АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг») с южноафриканской компанией Paramount Group. Астана, 30.11.2015.Источник: МО Казахстана

Астана. 24 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - На V международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX в Астане 17 предприятий группы компаний "Казахстан инжиниринг" презентовали 57 единиц военной техники, а также 162 изделия военного и гражданского назначения, сообщает в четверг пресс-служба АО НК "Казахстан инжиниринг".

Так, ТОО "КАЕ" представило новое семейство боевых модулей, оптико-электронные приборы, мобильный программно-технический комплекс, ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг" - модели вертолетов в различных вариациях - от санитарной до военной, говорится в сообщении.

АО "Завод имени С.М. Кирова" продемонстрировало полигонное оборудование, средства связи и модернизированные командно-штабные машины, АО "Тыныс" - амуницию для силовых структур, а также автокраны и специальную технику.

АО "КАМАЗ-Инжиниринг" показало свыше десяти единиц грузовых автомобилей и специальной техники, АО "811 авторемонтный завод - Казахстан инжиниринг" - бронированный медицинский транспортер-эвакуатор на базе МТ-ЛБ.

ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" представило на "KADEX-2018" бронированные колесные машины нового поколения.

АО "Семей инжиниринг" выставило новые образцы модернизированной и конверсионной бронетанковой техники, АО "Семипалатинский машиностроительный завод" - образцы автомобильной и специальной техники.

Новые катера презентовали на выставке АО "Уральский завод "Зенит" и АО "НИИ "Гидроприбор". Научно-исследовательский институт показал также навигационное оборудование и водолазную технику.

Группа компаний "Казахстан инжиниринг" на "полях" выставки проведет ряд переговоров с представителями оборонно-промышленного комплекса зарубежных стран, по итогам которых будут подписаны меморандумы, соглашения и контракты по различным направлениям сотрудничества, отмечается в сообщении.

АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" является холдинговой структурой, в которую входит 24 производственных и иных предприятия. Компания обеспечивает единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших военных заводах республики.

Единственным акционером АО "НК "Казахстан инжиниринг" является АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", компания находится под доверительным управлением министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.