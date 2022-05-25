Ухудшение обстановки в Афганистане из-за активизации террористов угрожает странам ОДКБ - Патрушев



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Астана. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Исходящая из Афганистана угроза безопасности стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) усиливается, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Активизируется деятельность террористических организаций в непосредственной близости к границам государств-членов ОДКБ. Общая численность боевиков на севере Афганистана составляет порядка 15-20 тысяч, в том числе в приграничных с Таджикистаном провинциях - до 7 тысяч", - сказал Н.Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ОДКБ в четверг в Астане.

По его словам, обстановка в Афганистане ухудшается в результате активизации в стране эмиссаров террористической организации "Исламское государство", радикального движения "Талибан" (запрещены в РФ) и других экстремистских организаций. Происходит усиление исходящей с территории этой страны угрозы безопасности стран-членов ОДКБ и всей зоне ответственности организации.

"При этом усиливаются риски проникновения террористических организаций из Афганистана в Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Возможна заброска групп боевиков, поставки оружия, активизация вербовки молодежи в ряды экстремистов", - подчеркнул Н.Патрушев.

В этой связи Россия выступает за поступательное наращивание сотрудничества в рамках ОДКБ по противодействию терроризму, что является безусловным приоритетом на фоне деградирующей ситуации в Афганистане, заявил секретарь Совбеза РФ.

Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. В мае 2002 года Совет коллективной безопасности принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества стран-участников договора в международную региональную организацию - ОДКБ. В сентябре 2003 года устав ОДКБ вступил в силу.

В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.