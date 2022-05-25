Летающая лаборатория высокоскоростного вертолета показала неплохие результаты - гендиректор "Вертолетов России"
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Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К (бортовой номер "271"), 18.05.2017.
Источник: Вениамин Игнатьвич / russianplanes.net ( ссылка )
Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - "Вертолеты России" применяют новый профиль лопастей и другие ноу-хау при разработке высокоскоростного боевого вертолета, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"Мы получили на типовых комплектующих неплохие для нас результаты. Мы применяем там новый профиль лопастей, другие наработки - наши ноу-хау", - заявил А.Богинский на открывшейся в четверг выставке HeliRussia-2018.
Он не стал раскрывать показатели по максимальной скорости перспективной машины, достигнутой на летающей лаборатории вертолета.
"Это секрет. Это наша внутренняя коммерческая информация. Мы раньше времени наши показатели пока не хотим раскрывать", - сказал он.
По словам А.Богинского, холдинг продолжает планомерно выполнять контракт с Минобороны РФ о разработке концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).
"Мы работаем по контракту с министерством обороны РФ о выборе концепции. Контракт завершается в конце этого года, соответственно, идём в рамках технического задания. Всё представим нашему заказчику", - отметил глава "Вертолетов России".
В ноябре 2017 года А.Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета.
"Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).
Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.
Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.
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24.05.2018
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