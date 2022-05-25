Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Летающая лаборатория высокоскоростного вертолета показала неплохие результаты - гендиректор "Вертолетов России"

25.05.2018 Интерфакс-АВН 601 0
0
Понравилась новость?
 0
Летающая лаборатория Ми-24К
Летающая лаборатория скоростного вертолета, переоборудованная из вертолета Ми-24К (бортовой номер "271"), 18.05.2017.
Источник: Вениамин Игнатьвич / russianplanes.net ( ссылка )

Москва. 24 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - "Вертолеты России" применяют новый профиль лопастей и другие ноу-хау при разработке высокоскоростного боевого вертолета, сообщил журналистам гендиректор холдинга Андрей Богинский.

"Мы получили на типовых комплектующих неплохие для нас результаты. Мы применяем там новый профиль лопастей, другие наработки - наши ноу-хау", - заявил А.Богинский на открывшейся в четверг выставке HeliRussia-2018.

Он не стал раскрывать показатели по максимальной скорости перспективной машины, достигнутой на летающей лаборатории вертолета.

"Это секрет. Это наша внутренняя коммерческая информация. Мы раньше времени наши показатели пока не хотим раскрывать", - сказал он.

По словам А.Богинского, холдинг продолжает планомерно выполнять контракт с Минобороны РФ о разработке концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).

"Мы работаем по контракту с министерством обороны РФ о выборе концепции. Контракт завершается в конце этого года, соответственно, идём в рамках технического задания. Всё представим нашему заказчику", - отметил глава "Вертолетов России".

В ноябре 2017 года А.Богинский сообщил журналистам, что в 2018 году холдинг представит Минобороны РФ две концепции перспективного скоростного вертолета.

"Над этим проектом работает два конструкторских бюро, а потом заказчик выберет более предпочтительное решение", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" подписали с Минобороны РФ контракт на формирование концепции скоростного боевого вертолета (СБВ).

Контракт предусматривает проведение работ по определению технического облика перспективного скоростного боевого вертолета. В работах используется задел, накопленный в ходе выполнения предшествующих научно-исследовательских работ, в том числе результаты летных испытаний летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета с новым несущим винтом.

Соглашение рассчитано на два года, по итогам его исполнения должен быть определен облик СБВ и сформировано техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.05 18:36
  • 22
США предложили Израилю приобрести дополнительную эскадрилью истребителей F-15
  • 25.05 18:21
  • 4
Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено
  • 25.05 17:48
  • 9
Российская армия: больше лает, чем кусает
  • 25.05 17:41
  • 3
Ростех локализует производство чешских тракторов в России
  • 25.05 15:40
  • 5
Ветеран АТО: время язвительных выступлений от пророссийских "экспертов" о "Джавелинах"
  • 25.05 15:12
  • 722
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 25.05 15:12
  • 38
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 25.05 15:05
  • 2
Минобороны: ни один ЗРК Вооруженных сил РФ не пересекал российско-украинскую границу
  • 25.05 14:41
  • 1
Новый вездеход КАМАЗ-5350 «Арктика» впечатлил даже бывалых спасателей
  • 25.05 13:57
  • 1
Российские "убийцы стелс" встали на дежурство
  • 25.05 13:50
  • 1498
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.05 13:01
  • 12
Провал российских ракетных запусков: правда или вымысел СМИ
  • 25.05 12:48
  • 7344
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.05 11:24
  • 1
ОАК подписала контракт на поставку Казахстану восьми самолетов Су-30СМ
  • 25.05 11:00
  • 32
Кудрин рассказал о своей роли в создании новейших вооружений
другие обсуждаемые темы