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Россия передаст Китаю еще 10 истребителей Су-35С в этом году

25.05.2018 ТАСС 343 0
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Истребитель Су-35С. Архивное фото
Истребитель Су-35С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Столько же истребителей Москва передала Пекину в прошлом году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Россия построила и передала Китаю в 2017 году десять реактивных многоцелевых истребителей Су-35С, в этом году планируется поставка еще десяти таких самолетов, сообщается на стенде госкорпорации "Ростех" на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).


"Четыре Су-35С построены и переданы Китаю в 2016 году. Десять Су-35С построены и переданы Китаю в 2017 году, десять Су-35С будут построены и переданы КНР в 2018 году", - следует из информации на стенде госкорпорации.


Первый экспортный контракт на российский реактивный сверхманевренный многоцелевой истребитель Су-35С с Китаем был заключен в 2015 году. Он предусматривает поставку 24 истребителей стоимостью порядка $2,5 млрд.


Первый полет сверхзвукового истребителя поколения "4++" Су-35С состоялся 19 февраля 2008 года. Он разработан на основе истребителя Су-27. Масса Су-35С составляет 19 т, практический потолок - 20 тыс. м, максимальная скорость - 2,5 тыс. км/ч, экипаж - один человек. Вооружение - авиапушка калибра 30 мм, до 8 т боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов) на 12 узлах внешней подвески. Истребитель Су-35С стоит на вооружении российской армии с 2015 года.


ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Су-27
Су-35С
Компании
Ростех

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