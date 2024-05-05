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КРЭТ обнародовал финансовые результаты 2017 года: рост чистой прибыли в 2,4 раза

24.05.2018 ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» 254 0
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Новый бренд КРЭТ
Новый бренд Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Источник: http://www.kret.com/

Концерн Радиоэлектронные технологии (АО «КРЭТ» в составе ГК «Ростех») обнародовал финансовые результаты 2017 года. Показатели концерна были представлены СМИ в рамках пресс-конференции заместителя генерального директора КРЭТ Гиви Джанджгавы и советника первого заместителя генерального директора КРЭТ Владимира Михеева на 11-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2018.


По словам руководителей концерна, КРЭТ завершил 2017 год с хорошими финансовыми показателями, свидетельствующими о правильном выборе модели управления и стратегических ориентиров. По сравнению с предыдущим годом совокупная выручка Концерна увеличилась на 19% до 139,9 млрд. рублей. Совокупная чистая прибыль по контуру управления Концерна увеличилась в 2,4 раза до 16,1 млрд. руб. Прирост показателя EBITDA составил 20,8%, сам показатель достиг 27,1 млрд. руб. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составили 14,5 млрд. руб. (прирост на 13,2%). Затраты на социальные программы в 2017 году составили 398,1 млн. руб. Доля инновационной продукции в выручке поднялась до 21,8%. Объем затрат на НИОКР достиг 9,8 млрд. руб.


«Два последних показателя свидетельствуют о том, что Концерн ставит во главу угла производство передовой, наукоемкой и эффективной продукции, не уступающей, а зачастую превосходящей уровень зарубежных аналогов», - подчеркнул Владимир Михеев. Очень серьезно поднялась производительность труда – ее рост за год составил 42%. Размер средней заработной платы на предприятиях Концерна вырос до 46,1 тыс. руб.


«Деятельность концерна определяется установленными стратегическими задачами ГК «Ростех» - увеличить долю продукции гражданского назначения в общем объеме производства до 50%, - отметил Владимир Михеев. - Результаты прошлого, 2017 года, наглядно демонстрируют, что Концерн обладает всеми возможностями для достижения этих целей. АО «КРЭТ» идет в фарватере этого процесса».


В 2017 году КРЭТ продолжил существенно наращивать работу в гражданском секторе. Большой акцент был сделан на продвижении медицинского оборудования, производимого предприятиями КРЭТ: датчики внутриглазного давления, монитор состояния жизнедеятельности организма «Ритмер», аппараты вентиляции легких, и другие. Отдельное внимание было уделено продвижению зарядных станций для электромобилей «Фора», что отвечает стратегии развития автомобильной промышленности России.


«Огромную работу КРЭТ проводит в области импортозамещения, повышения безопасности полетов, модернизации пилотажно-навигационных комплексов, которые включают в себя новое БРЭО, способное обеспечить экипаж информацией о точном местоположении летательного аппарата, решить комплекс задач по выходу на точку и обеспечить максимальную автоматизацию для работы в режиме автопилота», - сказал заместитель генерального директора Гиви Джанджгава.


«Наша задача - искать новые направления, разрабатывать новые технологии, включая радиофотонику, оптические и лазерные системы защиты, - подытожил Михеев. - А с учетом новых террористических угроз, не только в военной, но и в гражданской сфере, следует повернуться лицом к обеспечению электронной защиты важных объектов государственного управления, промышленной инфраструктуры, энергетики, культурного наследия, спортивных объектов, транспорта»
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Ростех
Проекты
Медицина

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