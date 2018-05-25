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Стоимость портфеля оружейных заказов РФ составляет около $40 млрд

25.05.2018 ТАСС 779 3
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Анатолий Пунчук
Анатолий Пунчук.
Источник: www.fsvts.gov.ru

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Общая стоимость портфеля заказов на российские вооружения составляет около $40 млрд. Об этом в четверг сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

"Общий портфель заказов РФ по вооружению составляет 40 млрд", - сказал он.

В августе 2017 года директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов по поставкам российской техники за рубеж находится на уровне $47-50 млрд.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
KZ
Тимур
105
№1
25.05.2018 06:04
Падает?
0
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RU
Байкал57
817
№2
25.05.2018 07:20
Астанинцы предлагают построить канал "Каспий-Черное море" за наши деньги, шибко хитрожопые торгаши, киргизы устроили монополию по всей России, разделив регионы по своим родам и кланам, торговлю китайскими шмотками, задрали в пять раз детскую обувь к примеру кросовочки для 8 лет стоят 2700руб.. Как бы уговорить Елбасы за 10 мрлд.долл. построить в Иране 800км канал"Каспий-Персидский залив", а мы пообещаем цену скинуть на оружие им.
+1
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RU
liudmilapopova
3
№3
25.05.2018 10:56
Добрый день! Меня зовут Людмила, Я обучаю людей как заработать в сети интернет. Сам процесс простой, может справиться и новичок! Буду рада если кому то помогла! http://astclick.online/public/3120713741548522
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