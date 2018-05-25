Стоимость портфеля оружейных заказов РФ составляет около $40 млрд



Анатолий Пунчук.

Источник: www.fsvts.gov.ru Анатолий Пунчук.Источник: www.fsvts.gov.ru

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Общая стоимость портфеля заказов на российские вооружения составляет около $40 млрд. Об этом в четверг сообщил замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

"Общий портфель заказов РФ по вооружению составляет 40 млрд", - сказал он.

В августе 2017 года директор ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель заказов по поставкам российской техники за рубеж находится на уровне $47-50 млрд.