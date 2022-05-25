В Воздушно-десантных войсках воссоздали автомобильную службу



Военнослужащие ВДВ РФ.

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Военнослужащие ВДВ РФ.Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Это повысит оперативность решения вопросов автотехнического обеспечения войск, заявил глава службы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Автомобильная служба Воздушно-десантных войск России воссоздана с 1 апреля 2018 года после семилетнего перерыва, это позволит повысить оперативность и продуктивность решения вопросов автотехнического обеспечения войск.

Об этом сообщил в четверг журналистам ее вновь назначенный начальник подполковник Илья Иванов.

"Нынешний год является очень значимым для автомобильной службы ВДВ, так как решением начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ после семилетнего периода ее отсутствия она была воссоздана и с 1 апреля 2018 года включена в состав отдела материально-технического обеспечения войск", - сказал Иванов.

По его словам, о каких-то итогах работы воссозданной службы пока говорить преждевременно, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что "вопросы автотехнического обеспечения войск будут решаться более продуктивно и своевременно".