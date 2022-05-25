В Воздушно-десантных войсках воссоздали автомобильную службу
|
|
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Это повысит оперативность решения вопросов автотехнического обеспечения войск, заявил глава службы
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Автомобильная служба Воздушно-десантных войск России воссоздана с 1 апреля 2018 года после семилетнего перерыва, это позволит повысить оперативность и продуктивность решения вопросов автотехнического обеспечения войск.
Об этом сообщил в четверг журналистам ее вновь назначенный начальник подполковник Илья Иванов.
"Нынешний год является очень значимым для автомобильной службы ВДВ, так как решением начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ после семилетнего периода ее отсутствия она была воссоздана и с 1 апреля 2018 года включена в состав отдела материально-технического обеспечения войск", - сказал Иванов.
По его словам, о каких-то итогах работы воссозданной службы пока говорить преждевременно, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что "вопросы автотехнического обеспечения войск будут решаться более продуктивно и своевременно".
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.05.2018 Для ВДВ создали опытные образцы бронеавтомобиля "Тайфун"
25.05.2018 Борисов оценил долю современного вооружения в российской армии
25.05.2018 Киев пообещал поименно назвать причастных к уничтожению "Боинга" над Донбассом
25.05.2018 Расчеты ПВО из Ейска признаны лучшими в России пользователями ПЗРК "Игла"
25.05.2018 Минобороны: ни один ЗРК Вооруженных сил РФ не пересекал российско-украинскую границу
25.05.2018 Шойгу отметил профессионализм кадровиков Минобороны РФ
25.05.2018 Борисов: импортозамещение украинских двигателей для авиации и флота завершено
25.05.2018 Химический спецназ с тяжелыми огнеметами зачистил "город" под Курском