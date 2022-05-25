Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые "Ураганы" и "Акации"
|
|
Система залпового огня "Ураган".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Технику должны поставить до конца 2018 года
ТАСС, 24 мая. Дислоцированный в Саратове учебный центр боевого применения (артиллерии) Минобороны России получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и самоходных гаубиц "Акация". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Партия из двух 220-мм РСЗО "Ураган" и двух самоходных артиллерийских установок "Акация" поступит до конца года на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии) в Саратове", - говорится в сообщении.
РСЗО "Ураган" предназначена для поражения укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, артиллерии, тактических ракетных комплексов, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. Дальнобойная 220-мм РСЗО позволяет вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 16 направляющих по целям на площади около 40 га, находящимся на удалении до 35 км.
"Акация" - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, пунктов управления. На модернизированной гаубице увеличен возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, улучшена система связи.
|
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.03.2018 В Забайкалье завершился первый этап учения с боевой стрельбой
29.03.2018 Первый этап масштабных тактических учений завершился в Забайкалье боевой стрельбой
27.03.2018 Около четырех тысяч военных ВВО примут участие в учениях в Забайкалье
05.09.2016 В учениях "Селенга-2016" будет впервые задействована дальнобойная артсистема "Ураган"
30.03.2016 В Забайкалье учения ВВО завершились этапом боевой стрельбы
30.11.2011 Чем оснащен забытый род войск
07.05.2018 Армейские мотовездеходы впервые примут участие в параде Победы в Новосибирске
25.04.2018 Военные на учениях на Курилах отразили высадку десанта условного противника