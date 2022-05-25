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Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые "Ураганы" и "Акации"

25.05.2018 ТАСС 380 0
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РСЗО "Ураган"
Система залпового огня "Ураган".
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Технику должны поставить до конца 2018 года

ТАСС, 24 мая. Дислоцированный в Саратове учебный центр боевого применения (артиллерии) Минобороны России получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и самоходных гаубиц "Акация". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Партия из двух 220-мм РСЗО "Ураган" и двух самоходных артиллерийских установок "Акация" поступит до конца года на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии) в Саратове", - говорится в сообщении.

РСЗО "Ураган" предназначена для поражения укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, артиллерии, тактических ракетных комплексов, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. Дальнобойная 220-мм РСЗО позволяет вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 16 направляющих по целям на площади около 40 га, находящимся на удалении до 35 км.

"Акация" - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, пунктов управления. На модернизированной гаубице увеличен возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, улучшена система связи.
24.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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