Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые "Ураганы" и "Акации"



Система залпового огня "Ураган".

Источник: © Донат Сорокин/ТАСС Система залпового огня "Ураган".Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

Технику должны поставить до конца 2018 года

ТАСС, 24 мая. Дислоцированный в Саратове учебный центр боевого применения (артиллерии) Минобороны России получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" и самоходных гаубиц "Акация". Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Партия из двух 220-мм РСЗО "Ураган" и двух самоходных артиллерийских установок "Акация" поступит до конца года на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии) в Саратове", - говорится в сообщении.

РСЗО "Ураган" предназначена для поражения укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, артиллерии, тактических ракетных комплексов, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. Дальнобойная 220-мм РСЗО позволяет вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 16 направляющих по целям на площади около 40 га, находящимся на удалении до 35 км.

"Акация" - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, пунктов управления. На модернизированной гаубице увеличен возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, улучшена система связи.