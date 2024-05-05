Ансат сертифицирован для полетов при экстремально высоких температурах
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Презентация легкого многоцелевого двухдвигательного вертолета Ансат . Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Глава Росавиации Александр Нерадько в рамках церемонии открытия XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 вручил генеральному директору холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) Андрею Богинскому одобрение главного изменения на расширение температурного диапазона эксплуатации вертолета Ансат. Документ позволяет использовать машину при температуре воздуха до +50 градусов по Цельсию.
Проверка работоспособности всех систем вертолета Ансат в условиях экстремально высоких температур проходила в Пакистане осенью 2017 года. Были проведены наземные и летные испытания, которые подтвердили, что все системы и агрегаты вертолета работают штатно при температуре окружающего воздуха до +50 градусов по Цельсию.
"Сегодня к Ансату проявляет интерес целый ряд зарубежных партнеров, включая страны Азии и Ближнего Востока, поэтому расширение температурного режима эксплуатации позволит нам существенно увеличить число потенциальных заказчиков", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Для применения в условиях низких температур – до -45 градусов по Цельсию – Ансат был сертифицирован в 2017 году после прохождения испытаний в Якутии. Команда инженерно-технического и летного состава проводила летные и наземные испытания в аэропорту "Якутск". После успешного прохождения всех этапов проверки вертолета были внесены соответствующие изменения в конструкцию и эксплуатационную документацию вертолета, позволяющие использовать Ансат для нужд полярных экспедиций и нефтяных корпораций в условиях Крайнего Севера.
Таким образом, на данный момент вертолет Ансат сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию.
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Вертолет может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на расстояния свыше 500 км. В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет сохранить жизнь пострадавших на время их транспортировки.
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24.05.2018
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