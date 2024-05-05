"Вертолеты России" передали Росгвардии первый вертолет Ка-226Т
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Вертолет Ка-226Т.
Источник: http://aviadejavu.ru/index.htm
Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 передал Федеральной службе войск национальной гвардии (Росгвардия) первый вертолет Ка-226Т, изготовленный на Кумертауском авиационном производственном предприятии.
В торжественной церемонии подписания Акта приема-передачи вертолета приняли участие генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский и руководство Росгвардии.
"Сегодня парк вертолетной техники, эксплуатируемой Федеральной службой войск национальной гвардии, пополнился новой моделью – легким многоцелевым вертолетом Ка-226Т. Эта модель с 2015 года поставляется российской авиации спецназначения. Уверен, что и в Росгвардии Ка-226Т проявит себя с лучшей стороны, и переданный сегодня вертолет будет далеко не последним", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Вертолет Ка-226Т оснащен новейшим комплексом бортового оборудования и успешно применяется для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночь в простых и сложных метеорологических условиях в различных климатических зонах и географических широтах. Данный вертолет Ка-226Т оснащен системой складывания лопастей несущего винта. Благодаря небольшим габаритам машина способна выполнять задачи как с ограниченных площадок на земле, так и с кораблей и судов малого водоизмещения.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой, выполненной по двухвинтовой соосной схеме, обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, конструкция которой позволяет перевозить до 6 человек или модули, оснащенные специальным оборудованием. Улучшенные летно-технические характеристики Ка-226Т, экологичность, экономичность, современный комплекс авионики и дополнительные решения в области безопасности полета делают этот вертолет одним из лучших в своем классе.
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24.05.2018
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