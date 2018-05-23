Техмаш представил в Казахстане боеприпасы для наземных РСЗО и авиации



РСЗО "Смерч".

Источник: http://newsarmenia.am РСЗО "Смерч".Источник: http://newsarmenia.am

Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех принимает участие в V Международной выставке военно-технического сотрудничества «KADEX-2018».

На открытие выставки 23 мая в г. Астане боеприпасы Техмаша привлекли особое внимание участников международного форума. В частности, были отмечены уникальные характеристики реактивного снаряда 9М531 системы «Смерч», которая на сегодняшний день оценивается как самая мощная в мире. Боеприпас калибра 300 мм предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы и легкобронированной техники. Максимальная дальность стрельбы составляет 90 км. Кумулятивно-осколочные элементы снаряда способны пробить броню толщиной 120 мм.

«Смерч» - первая в мире реактивная система залпового огня, использующая снаряды с системой угловой стабилизации и коррекции дальности стрельбы. Отличительной особенностью снарядов является наличие системы управления полетом, корректирующей траекторию движения по тангажу и рысканию. За счет применения этой системы кучность стрельбы «Смерча» повысилась в 3 раза, а точность – в 2 раза, что приблизило ее по этим показателям к артиллерийским орудиям», - отметил генеральный директор Концерна «Техмаш» Владимир Лепин.

На стенде «Техмаш» представлены также неуправляемые реактивные снаряды для наземных систем залпового огня и авиации, в том числе реактивный снаряд в термобарическом снаряжении для ТОС-1А. Тяжелая огнеметная система предназначена для огневой поддержки пехоты и танков, поражения живой силы противника, открытых и закрытых огневых позиций в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км. Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Происходит объемно-детонирующий подрыв. Возникшие в результате основные поражающие факторы – высокотемпературное поле и ударная волна – распространяются по результатам стрельбы одной боевой машины на площади до 40 000 квадратных метров.

Еще один экспонат – неуправляемый осколочно-фугасный реактивный снаряд 9М521 системы «Град» с головной частью повышенного могущества, предназначенный для поражения небронированной техники и бронетранспортеров в местах их сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км. Применяются в температурном диапазоне от -50 до +50 градусов Цельсия.

Следует отметить также неуправляемую авиационную ракету нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Основой изделия стала разработка базового малогабаритного высокоэнергетического двигателя на смесевом твердом топливе. С-8ОФП предназначена для поражения одиночных и групповых целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, находящейся как на открытом пространстве, так и в закрытых фортификационных сооружениях. Ракета способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. С-8ОФП позволяет выполнять боевые операции самолетам и вертолетам фронтовой армейской авиации. Подобная многофункциональность объединяет в одной ракете свойства трех типов ракет предыдущего поколения. Все это позволяет снизить количество самолетовылетов, необходимых для решения поставленных боевых задач ракетами С-8ОФП, в 2-3 раза по сравнению с НАР разработки 80-х годов. Ракета применяется из штатных блоков орудий Б8М-1 и Б8В20-А.