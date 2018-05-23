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Первый опытный образец модернизированного Ми-171Ш пройдет испытания на МВЗ

23.05.2018 АО «Вертолеты России» 118 0
Разделы: Авиация
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Ми-171Ш
Вертолет Ми-171Ш.
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш. В ходе наземных и летных испытаний специалистами Московского вертолетного завода им. М.Л.Миля (МВЗ), а также ряда специализированных государственных институтов и летных центров будет проведена оценка тактико-технических характеристик вертолета.


Модернизированный Ми-171Ш планируется направить на МВЗ после завершения выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018, где вертолет будет продемонстрирован на уличной статической экспозиции холдинга.


"Когда в 2017 году на международном авиасалоне МАКС-2017 мы представили прототип модернизированного Ми-171Ш, на статической стоянке побывали свыше 70 иностранных делегаций. Интерес к этой машине очень высокий. Поэтому мы планируем уже в следующем году получить готовый вертолет, который начнем предлагать заказчикам", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


При модернизации военно-транспортного вертолета Ми-171Ш был учтен опыт выполнения специальных задач. Вертолет создается в целях повышения эффективности десантно-транспортного и огневого обеспечения действий оперативных групп и будет иметь возможность выполнять задачи в любое время суток

и в сложных метеоусловиях.


Вертолет оснащается двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. За счет использования композитных лопастей несущего винта с новым профилем и Х-образного рулевого винта выросли крейсерская и максимальная скорость полета вертолета до 260 и 280 км\ч соответственно. Кроме того повышена тяговооруженность вертолета и эффективность применения машины в условиях высокогорья и в жарком климате.


Новый Ми-171Ш оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Машина также оснащена цифровым автопилотом.


Повышена эффективность применения вертолета в ночных условиях за счет оснащения FLIR-системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем и двухдиапазонным свето-техническим оборудованием.


Также повышена боевая живучесть вертолета. Машина комплектуется бортовым комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.


Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Также кевларовая броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае "жесткой посадки" вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.


Модернизация коснулась и состава вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлено два пулемета калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливается два курсовых пулемета аналогичного калибра.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-17
Ми-8АМТ
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
У-УАЗ
Проекты
МАКС-20XX

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