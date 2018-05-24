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Очень хорошее оружие. Американский эксперт протестировал АК-12

24.05.2018 Военное обозрение 1218 14
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Американский оружейный эксперт Ларри Викерс, владеющий собственной компанией по производству военной экипировки и снаряжения под названием Vickers Tactical, в очередной свой приезд в Россию, протестировал несколько новинок концерна "Калашников", включая АК-12, сообщает пресс-служба концерна

https://kalashnikov.media/

Необходимо отметить, что Ларри Викерс участвовал в разработке многих известных образцов стрелкового вооружения, а также является ветераном элитного американского оперативного отряда Delta Force, прослужившим в армии США двадцать лет. Кроме этого, американец ведет свой блог, в котором выкладывает видео тестов автоматов, пистолетов, ружей со всего мира, а также делится впечатлениями о тестируемом оружии.

Ознакомившись с АК-12, Викерс заявил, что ему очень понравилась эта модель "Калашникова". Также он отметил режим стрельбы очередями по два выстрела.

Мне очень понравились новые АК-12 и АК-15. Конструктивно очень сложно обеспечить стабильное крепление оптики на крышке ствольной коробки. Мне кажется в этих автоматах был применен очень правильный подход, и работа идет в верном направлении. На АК-12 и АК-15 я увидел хорошо продуманное, инновационное решение этой проблемы

- заявил Викерс после стрельбы из этого оружия

Ранее Викерс по поводу российского оружия заявлял, что при использовании автоматов Калашникова приходится мириться с отдачей. И это неплохо, поскольку заставляет уважать оружие.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников

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  • Комментарии
Комментариев 14, отображено с 1 по 14
RU
Алексaндр
179
№1
24.05.2018 09:42
Этот "эксперт" всегда хвалит Калаши заслуживают они того или нет
-1
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RU
Виктор Алексеевич
2021
№2
24.05.2018 10:14
Да уж, целый сержант американского спецназа покрутил автомат в руках, выпустил в никуда несколько патронов и это выдают за "экспертное заключение".
А.Криворучко довёл концерн "Калашников" как говорится "до ручки".
-2
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RU
Кир
91
№3
24.05.2018 10:15
Ну если ты больше "эксперт" опровергни... Если будут слушать конечно.
+1
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RU
Виктор Алексеевич
2021
№4
24.05.2018 10:27
Цитата, Кир сообщ. №3
Ну если ты больше "эксперт" опровергни...
А осилишь? Попробуй хотя бы вот это:
"Новому автомату - новый прицел", В.А. Сватеев, журнал Минобороны РФ "Армейский сборник", № 4 за 2016 г.
Если появится хоть один умный аргумент - напиши, обсудим.
0
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IL
Tornado
301
№5
24.05.2018 10:45
Цитата, q
уж, целый сержант американского спецназа покрутил автомат в руках, выпустил в никуда несколько патронов и это выдают за "экспертное заключение"

Да уж наверное сержант из Delta Force разбирается получше твоего
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RU
Виктор Алексеевич
2021
№6
24.05.2018 10:46
Цитата, Кир сообщ. №3
Если будут слушать конечно.
А вот это сейчас, именно в эти дни - самый главный вопрос.
Дело в том, что Концерн "Калашников" с ослиным упорством продавливает в войска сомнительные "новшества" на автоматах - планки пикатини, диоптрический прицел, рукоятку на цевьё, регулируемый приклад и прочие "улучшения эргономики". Все эти новшества как минимум не улучшают, а вероятнее всего ухудшают точность стрельбы, что показали, например, экспериментальные стрельбы в Росгвардии с моим участием из АК74, модернизированных по ТТЗ "Обвес".
Вот и появляются прикормленные "эксперты" уровня Лари Викерса. Но "виккерсы" вызывают справедливое возмущение любого более-менее грамотного офицера: вот это называется экспертиза?! Это не тянет даже на экспериментальные стрельбы по определению хотя бы одного параметра - кучности боя.
И теперь кто-то, видимо Чемезов, продвигает гендиректора концерна "Калашников" А.Криворучко на должность замминистра обороны по закупкам вооружений (на место Ю.Борисова). Чтобы Минобороны без вопросов закупало весь этот бред, который склепал Криворучко.
Это называется "пустить козла в огород". Нет, нет, я не сравниваю Криворучко с козлом, я в смысле "доверили волкам стеречь ягнят".
0
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IL
Tornado
301
№7
24.05.2018 10:49
Ну человек с вашем уровнем дворовой лексики вряд ли разбирается лучше сержанта прошедшего службу в одном из самых элитных подразделений
0
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RU
Виктор Алексеевич
2021
№8
24.05.2018 10:52
Цитата, Tornado сообщ. №5
Да уж наверное
Сначала научись пользоваться сервисом этого сайта, чтобы в твоей цитате было видно кого именно ты процитировал. Вот, как у меня здесь видно, что я цитирую сообщение №5 некой "Торнады". А то у тебя просто пук в лужу получается.
-1
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IL
Tornado
301
№9
24.05.2018 10:54
Цитата, q
Ну человек с вашем уровнем дворовой лексики

Цитата, q
А то у тебя просто пук в лужу получается.

Что и требовалось доказать
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RU
Виктор Алексеевич
2021
№10
24.05.2018 10:55
Цитата, Tornado сообщ. №9
Что и требовалось доказать
А научиться пользоваться сервисом сайта так и не получается?
0
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IL
Tornado
301
№11
24.05.2018 10:57
А зачем? Ты меня и так прекрасно понимаешь
0
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RU
Виктор Алексеевич
2021
№12
24.05.2018 10:59
Цитата, Tornado сообщ. №7
сержанта прошедшего службу в одном из самых элитных подразделений
Ой, боюсь, боюсь...
0
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RU
Виктор Алексеевич
2021
№13
24.05.2018 11:01
Цитата, Tornado сообщ. №11
А зачем?
Действительно, зачем тебе умения и знания...
Цитата, Tornado сообщ. №11
Ты меня и так прекрасно понимаешь
И даже больше, чем ты предполагаешь.
0
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RU
Hazzard
7648
№14
24.05.2018 16:12
Цитата, Виктор Алексеевич сообщ. №4
А осилишь? Попробуй хотя бы вот это:
"Новому автомату - новый прицел", В.А. Сватеев, журнал Минобороны РФ "Армейский сборник", № 4 за 2016 г.
Если появится хоть один умный аргумент - напиши, обсудим.

Прочитал. Вопрос: Как стрелять ночью?
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