Очень хорошее оружие. Американский эксперт протестировал АК-12

Американский оружейный эксперт Ларри Викерс, владеющий собственной компанией по производству военной экипировки и снаряжения под названием Vickers Tactical, в очередной свой приезд в Россию, протестировал несколько новинок концерна "Калашников", включая АК-12, сообщает пресс-служба концерна

https://kalashnikov.media/

Необходимо отметить, что Ларри Викерс участвовал в разработке многих известных образцов стрелкового вооружения, а также является ветераном элитного американского оперативного отряда Delta Force, прослужившим в армии США двадцать лет. Кроме этого, американец ведет свой блог, в котором выкладывает видео тестов автоматов, пистолетов, ружей со всего мира, а также делится впечатлениями о тестируемом оружии.

Ознакомившись с АК-12, Викерс заявил, что ему очень понравилась эта модель "Калашникова". Также он отметил режим стрельбы очередями по два выстрела.

Мне очень понравились новые АК-12 и АК-15. Конструктивно очень сложно обеспечить стабильное крепление оптики на крышке ствольной коробки. Мне кажется в этих автоматах был применен очень правильный подход, и работа идет в верном направлении. На АК-12 и АК-15 я увидел хорошо продуманное, инновационное решение этой проблемы

- заявил Викерс после стрельбы из этого оружия

Ранее Викерс по поводу российского оружия заявлял, что при использовании автоматов Калашникова приходится мириться с отдачей. И это неплохо, поскольку заставляет уважать оружие.