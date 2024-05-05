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Это путь к ядерной катастрофе. Кто в США против программы тактического ЯО

24.05.2018 Военное обозрение 495 0
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Боеголовки W78
Боеголовки W78.
Источник: minutemanmissile.com

Бывшие сотрудники органов безопасности и комитетов Пентагона направили в конгресс США письмо, в котором призывают отказаться от финансирования программы по созданию новых ядерных боеголовок. Речь идёт о тактическом ядерном оружии, в разработку которого вкладываются США.

В письме бывших военнослужащих говорится, что развитие программы тактического ядерного оружия "откроет ворота к ядерной катастрофе".

Речь в первую очередь идёт о разработках боеголовки W76-2. Эти разработки собираются профинансировать, начиная с 2019 года. W76-2 – развитие термоядерной боеголовки W76, которая в 70-80-е годы прошлого века производилась на американском предприятии атомной отрасли "Рокки Флэтс" (район Дэнвера, штат Колорадо). Мощность боеголовки составляла 100 кт. В планах у Пентагона – создание новых тактических боеголовок для крылатых ракет морского базирования. О виде надводных носителей для этих ракет пока данных нет. Ранее высказывалась версия о том, что США собираются начать производство новых кораблей, которые будут вооружаться преимущественно крылатыми ракетами с тактическими ядерными зарядами.

В письме раскритикована аргументация Пентагона по поводу того, что новейшее тактическое ядерное оружие позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит России "использовать свой потенциал тактического ядерного оружия". О каком конкретно ядерном оружии шла речь, - не сообщается.

32 автора письма заявили, что американскому руководству следует быть более сдержанным в том, что касается вопросов национальной безопасности. А вот были ли в своё время сдержаны те, кто теперь пишет такое письмо, - большой вопрос.

Среди подписавших письмо – несколько бывших конгрессменов-демократов. Республиканское большинство в Конгрессе, как сообщает Defense News, "сумеет отстоять финансирование программы".
23.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО

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