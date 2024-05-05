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Бондарев: Шефство над армией и флотом - одна из главных задач государства и общества

24.05.2018 Военное обозрение 661 0
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Выездное заседание комитета Совета Федерации по обороне и безопасности прошло сегодня, 23 мая, в городе Гаджиево Мурманской области. Темой обсуждения выездной сессии стало ""Состояние и проблемы нормативно-правового регулирования военно-шефской работы в Вооружённых Силах Российской Федерации: региональный аспект"

http://www.council.gov.ru/

Выступивший на заседании глава Комитета Виктор Бондарев, освещая вышеназванную тему, заявил, что арктический регион имеет огромное значение для обеспечения обороноспособности России. В настоящее время государство уделяет этому региону особое внимание. В планах Минобороны постепенное наращивание группировки кораблей и ввод в строй новых.

В этих условиях, подчеркнул сенатор, вопрос шефства является важным не только для армии и флота, но и для государства и общества в целом. В настоящее время продолжается активная военно-шефская работа по оказанию всесторонней помощи Северному флоту. Огромная роль в этом принадлежит, конечно же, руководству Мурманской области. Превращение Северного флота во флот океанский и ядерный было делом рук не только военных моряков, но и десятков тысяч жителей области, создававших береговую инфраструктуру системы базирования флота.

Особое внимание уделяется кораблям и подводным лодкам Кольской флотилии. В крайние годы 70% призывников региона направляются служить в части и подразделения Северного флота и Объединённого стратегического командования. Отмечу, что при поддержке шефских связей в области накоплен уникальный опыт в сфере профессиональной переподготовки увольняемых в запас военнослужащих с последующим получением ими гражданских специальностей

- заявил парламентарий.

В настоящее время большинство российских регионов активно шефствует над Вооружёнными Силами Российской Федерации, в частности, над конкретными воинскими соединениями, частями и кораблями. На Северном флоте такое шефство осуществляется над 126 кораблями и частями. В этой деятельности принимают участие 195 регионов, городов и организаций. 67 боевых единиц флота – подводные лодки, надводные корабли, самолёты – являются именными.

Анализ нормативно-правовых актов в сфере шефской помощи показывает, что основными направлениями военно-шефской работы были и остаются помощь в поддержании боеспособности и боеготовности подшефных воинских частей и кораблей; содействие подготовке допризывной молодёжи. Однако не менее важны: работа по отбору и направлению призывников в подшефные воинские части и на корабли; помощь в адаптации военнослужащих, уволенных с военной службы; оказание содействия в решении проблем их жилищного обеспечении, переподготовки и трудоустройства.

- приводит пресс-служба Бондарева его слова

В окончании своей речи, сенатор заявил, что сегодняшнее мероприятие позволит выработать своего рода "дорожную карту" по дальнейшему нормативно-правовому обеспечению военно-шефской работы в армии на флоте.
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
Проекты
Арктика
СФ
Ядерный щит

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