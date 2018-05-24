В США раскрыли подробности встречи военных с маневрирующим НЛО



F/A-18E Super Hornet готовится совершить посадку на палубу авианосца USS Nimitz (CVN 68).

Источник: strategypage.com F/A-18E Super Hornet готовится совершить посадку на палубу авианосца USS Nimitz (CVN 68).Источник: strategypage.com

Самолеты и корабли авианосной ударной группы Военно-морских сил (ВМС) США Nimitz с 10 по 16 ноября 2004 года три раза пытались преследовать маневрирующий неопознанный летающий объект (НЛО) над акваторией у полуострова Баха-Калифорния (Мексика). Подробности инцидента сообщает The War Zone.

Хотя информация о встрече ВМС США с Tic Tac впервые появилась в декабре 2017-го, отчет, посвященный инциденту, попал в распоряжение портала Channel 8, на который ссылается The War Zone, только недавно.

В попытках перехватить объект, получивший название Tic Tac, приняли участие авианосец Nimitz, ракетный крейсер Princeton, палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения Grumman E-2 Hawkeye и истребители McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. Также были задействованы, но в меньшей степени другие корабли ударной группы Nimitz.

В отчете ВМС отмечается высокая скорость и маневренность нескольких НЛО, которые могли зависнуть, находясь на высоте более 18 километров, после чего начать резко разгоняться и маневрировать.

Один из визуальных контактов между E-2 Hawkeye и неизвестным объектом произошел утром 16 ноября. Пилоты истребителей на расстоянии примерно нескольких километров наблюдали белый объект длиной около 14 метров, напоминающий популярное сладкое драже, на котором не было заметно крыльев и двигательных установок. Один из летчиков (Дэвид Фрэвор) заметил, что внешняя поверхность Tic Tac выглядела как доска.

По его словам, когда НЛО начал спускаться низко над водой, она начинала вспениваться под ним. После этого Tic Tac начал двигаться на скорости около 500 узлов (более 900 километров в час) на высоте 150-300 метров. Фрэвор попытался перехватить объект, который быстро увернулся и на сверхзвуковой скорости улетел вверх.

НЛО, отмечается в докладе, появлялось на радарах нерегулярным образом. Пилоты, ставшие участниками инцидента, не сообщили о каких-либо проблемах со здоровьем. Отмечается, что находящаяся в том же районе подлодка Louisville не заметила никаких аномалий.

В докладе, посвященном аномальному воздушному транспортному средству, делается несколько выводов. Например, там отмечается, что объект использует технологию неизвестного происхождения, которой в настоящее время не владеют США или другие страны, также у него имеется возможность к резкому маневрированию, и он становится незаметным для невооруженного глаза.

The War Zone отмечает, что в распоряжении Пентагона имеется множество других свидетельств встреч военных с НЛО, сведения о которых засекречены. До 2012 года ведомство поддерживало программу идентификации перспективных угроз авиации AATIP (The Advanced Aviation Threat Identification Program), в рамках которой, в частности, исследовались подобные инциденты.