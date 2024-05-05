Первые пуски американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украине

Как сообщил президент Украины Петр Порошенко, 22 мая 2018 года в его присутствии были произведены первые на Украине полигонные учебные пуски полученных вооруженными силами Украины из США противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Запуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом вооруженных сил Украины. 22.05.2018 (с) Александр Турчинов

Как передают украинские СМИ: "Наконец-то этот день настал. И сегодня, 22 мая впервые в Украине состоялось испытание противотанкового комплекса третьего поколения "Джавелин". Я уверен в том, что на сегодняшний день боевые возможности украинских Вооруженных Сил, подразделений ракетных войск и артиллерии значительно выросли", - заявил Порошенко.

Конечно, что это оборонительное оружие и будет применено только тогда, когда мы будем иметь наступление Российской федерации на позиции украинских войск", - отметил Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что подразделения украинских вооруженных сил прошли соответствующие тренинги для использования этого вооружения. Глава государства отметил, что американские противотанковые комплексы показали чрезвычайно высокую эффективность:

"Вы видели счастливые лица солдат. Сегодня осуществилась их мечта. Это имеет очень символическое значение, поскольку это является символом сотрудничества с нашими американскими партнерами", - добавил он.

Глава государства поблагодарил президента США Дональда Трампа, вице-президенту Майка Пенса, министра обороны США, государственного секретаря США, Сената и Конгресса, всем американским партнерам за поддержку Украины и принятия соответствующего решения о предоставлении противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

Главе государства были продемонстрированы контрольные пуски по наземным целям, которые исполнили украинские военнослужащие. Все цели были успешно поражены. Также состоялись учебные пуски ракет украинских ПТРК, в частности "Стугна", которые так же показали высокие результаты.

Cо стороны bmpd напомним, чтот информация о том, что президент США Дональд Трамп одобрил поставку Украине партии противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin на общую сумму около 47 млн долл, включающую 35 переносных пусковых установок СLU и 210 противотанковых ракет Javelin, появилась в декабре 2017 года. До того Совет национальной безопасности США 14 ноября 2017 года вынес рекомендацию об одобрении данной поставки. Финансирование поставки комплексов Украине осуществляется американского финансирования (в утвержденном военном бюджете США на 2018 финансовый год на военную помощь Украине выделено 350 млн долл).

1 марта 2018 года Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) направило Конгрессу США уведомление о предстоящей поставке Украине по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) партии переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin из наличия армии США, с заявленностью стоимостью 47 млн долл. В поставку вошли 37 переносных пусковых установок СLU (в том числе две для использования на запчасти) и 210 противотанковых ракет Javelin, а также несколько тренажеров Basic Skill Trainers (BST). Имущество передавалось из наличия армии США. Генеральным подрядчиком по поставке выступило совместное предприятие Javelin корпораций Raytheon и Lockheed Martin, которое произвело предпродажную подготовку пусковых установок и ракет из наличия армии и министерства обороны США.

По известным сведениям, доставка указанных комплексов на Украину была осуществлена в конце апреля и начале мая несколькими рейсами американских военно-транспортных самолетов Boeing C-17A. Поставка комплексов Javelin стала первой поставкой Украине американского "летального" вооружения по линии FMS. Украина станkf вторым получателем ПТРК Javelin среди бывших советских республик (не считая Прибалтики) после Грузии, получившей первую партию этих комплексов в январе 2018 года.

Запуск ракеты американского противотанкового ракетного комплекса FGM-148 Javelin расчетом вооруженных сил Украины. 22.05.2018 (с) Александр Турчинов

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