Революционная система управления транспортными средствами для военного и гражданского сектора



Управление транспортными средствами военного сектора.

Источник: topwar.ru Управление транспортными средствами военного сектора.Источник: topwar.ru

На службу военным в скором времени может поступить система интеллектуального управления боевыми транспортными средствами, которая обеспечит плавность хода, несмотря на специфику рельефа и погодные условия. Технология, разрабатываемая компанией Beijing lab, основывается на микрочипе, который считывает и анализирует информацию, поступающую с датчиков во время движения в режиме реального времени. Развитие данного направления повысит уровень безопасности дорожного движения как в военном, так и в гражданском секторе.

По сообщениям портала globaltimes.cn, глубокая нейронная сеть системы помогает водителю распознавать невидимые глазу объекты или преграды на пути следования. Происходит это за счет фильтрации возникающих визуальных помех, вызванных, например, светом от встречных фар или нависающей тенью.

Команда разработчиков из Второй Академии Китайской Аэрокосмической Научной и Промышленной Корпорации работает над созданием интеллектуального датчика, с помощью которого военные могли бы безопасно передвигаться с выключенными фарами в темное время суток. Эта информация была получена от источников научного издания Science and Technology Daily. Датчик будет выполнять свою функцию при любой погоде за счет одновременного анализа алгоритмических данных сразу нескольких спектров: инфракрасного, видимого и волнового.

Военный эксперт и обозреватель, Сон Жонпин, утверждает: “Данная технология поможет водителю принять верное решение в экстремальных ситуациях, таких как: отсутствие освещения во время передвижения в темное время суток или прохождение по сложному рельефу дорожного покрытия. В свою очередь это положительно скажется на скоростных показателях езды.” Тем не менее, водители не должны забывать о собственной роли в обеспечении безопасности при вождении, полностью уповая на работу микрочипа.

По результатам недавних испытаний системы, точность определения окружающих объектов при движении составила 90,05 процентов. Скорость обработки поступающих данных при этом равнялась 0,003 секунды.

Евгений Ясаков