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Россия готова расширить военное и военно-техническое сотрудничество с Казахстаном

24.05.2018 ТАСС 1026 0
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Истребители Су-30СМ
Истребители Су-30СМ из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года.
Источник: Григорий Беденко / informburo.kz

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также отметил совершенствование Единой региональной системы ПВО двух стран

АСТАНА, 23 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в расширении военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном. Об этом в среду сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

В среду президент Казахстана и министры обороны государств - членов ОДКБ приняли участие в открытии выставки оборонных технологий KADEX-2018 в Астане. Затем состоялась встреча глав военных ведомств с Назарбаевым, после чего президент Казахстана принял Шойгу.

"В России высоко ценят вашу деятельность. Вы опытнейший руководитель, кто реально осознает всю сложность обстановки и имеющиеся угрозы. Президент РФ Владимир Путин поручил мне встретиться с вами и обсудить процессы, происходящие в регионе, а также совместные меры по поддержанию в нем стабильности", - сказал Шойгу.

Он отметил, что Казахстан - стратегический союзник России. "Мы заинтересованы в расширении любых форм военного и военно-технического сотрудничества", - подчеркнул глава Минобороны.

"Успешно и эффективно развиваем отношения как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных структур. За последние годы серьезно окрепли двусторонние связи в сфере обороны - совершенствуется Единая региональная система ПВО России и Казахстана, увеличилось количество совместных мероприятии боевой подготовки, продолжаются поставки Казахстану российского вооружения на льготных условиях, более семисот ваших военнослужащих безвозмездно обучаются в лучших военных вузах России", - перечислил Шойгу.

"Важным аспектом является согласование возможных двусторонних действий по реагированию на угрозы безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Работа ведется большая, она, без сомнения, будет продолжена", - сказал министр.
23.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения

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