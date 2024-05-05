В Минобороны России создан первый научный взвод робототехники



Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.

Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 23 мая. Первый научный взвод робототехники сформирован в Минобороны России. Уникальное подразделение полностью укомплектовано научными кадрами и после завершения строительства объектов первой очереди Военного инновационного технополиса "ЭРА" в г.Анапа будет направлено для прохождения военной службы.

В настоящее время научный взвод робототехники (РТК) расположен в одном из военных городков Подмосковья. Операторы научного взвода закреплены за научными руководителями и уже занимаются научной деятельностью по актуальным направлениям развития роботехнических комплексов военного назначения.

В целях качественного комплектования взвода профильными специалистами, Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России (ГУНИД МО РФ) организовано взаимодействие с 23 ведущими ВУЗами страны и региональными отделениями военных комиссариатов. Кадровая ротация военнослужащих взвода РТК будет осуществляться в рамках призывных кампаний.

Операторы взвода РТК будут выполнять индивидуальные задания, а также тесно работать с ведущими научными школами России и профильными предприятиями промышленности, осуществляющими деятельность в интересах развития отечественной робототехники.

25 мая 2018 года операторы научного взвода РТК примут участие в 3-й Военно-научной конференции "Роботизация Вооруженных Сил Российской Федерации", которая пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.