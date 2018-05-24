Ядерный "Авангард". Как Россия восстанавливает глобальный баланс сил
|
|
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник: © Минобороны РФ
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости, Николай Протопопов. Полтора десятка ядерных боевых блоков, множество ложных целей, способность маневрировать и преодолевать на гиперзвуковой скорости любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны - в следующем году Ракетные войска стратегического назначения России получат уникальный ракетный комплекс "Авангард", а в 2020-м на вооружение поступит межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат". О возможностях и главных преимуществах новейшего оружия - в материале РИА Новости.
"Метеоритный" дождь
Тяжелая ракета шахтного базирования РС-28 "Сармат" разработки Центра Макеева придет на смену ракете Р-36М "Воевода", по классификации НАТО - SS-18 Satan. Столь зловещее название старушка-"Воевода" получила на Западе за большой радиус поражения и разделяющиеся головные части, которые практически невозможно перехватить системами ПВО. Именно для борьбы с "Сатаной" в США разработали комплекс морского базирования AEGIS с ракетами-перехватчиками SM-3 и систему противоракетной обороны THAAD. Впрочем, после постановки на вооружение "Сармата" их эффективность окажется под большим вопросом.
|Гиперзвуковая ракета "Авангард".
|Источник: Минобороны РФ
Одна из сильных сторон новой ракеты - очень быстрый старт, что позволяет ей за минимальное время невредимой выйти на баллистическую траекторию и направиться к цели. Этот участок полета еще называют активным - считается, что именно на нем МБР максимально уязвимы для AEGIS. Кроме того, у "Сармата" значительно сократилось подлетное время боевых блоков к цели, которые к тому же могут маневрировать на гиперзвуковых скоростях.
"Эти свойства не позволяют системам ПВО и ПРО противника ни осуществить целенаведение на боеголовки, ни тем более сбить их, - рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - Дальность полета "Сармата" - порядка 18 тысяч километров, значит, его можно запускать в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс. То есть "Сармат" гарантированно уничтожит любую цель где угодно - ни одна система ПРО его не остановит".
"Сармат" способен нести два типа зарядов: 15 мощностью 450 килотонн каждый или десять по 750. Мощность боеголовки варьируется в зависимости от того, по каким объектам наносится удар - военной или промышленной инфраструктуре.
|Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения "Сармат" во время послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
|Источник: РИА Новости
Что касается авиационно-космической системы "Авангард", то это, по сути, планирующий крылатый блок, запускаемый в космос с помощью баллистической ракеты. Планируя к цели, он разгоняется до 20 Махов и маневрирует по непредсказуемой для системы ПВО-ПРО траектории.
"Из-за гигантского трения вокруг аппарата образуется облако плазмы. Проведена огромная работа по созданию материалов корпуса, защите электронных компонентов. Фактически это метеорит, и ни одна система ПРО пока не в состоянии его сбить", - отмечает Леонков.
Моноблочная конструкция позволяет "Авангарду" нести ядерный заряд мегатонного класса для поражения особо важных объектов в глубоком тылу противника. Стоит также отметить универсальность этой "боеголовки": ее можно запускать как из шахты, так и с подвижного грунтового комплекса или морского носителя.
|Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
|Источник: © Минобороны РФ
Времени в обрез
Российские Ракетные войска стратегического назначения сегодня держат на "боевом взводе" около 50 тяжелых ракет "Воевода". У большинства из них уже истекли все гарантийные и эксплуатационные сроки: последние 12 МБР изготовлены еще в 1991-м. К перевооружению подталкивает и кризис во взаимоотношениях с Украиной. Производитель ракет "Воевода" - КБ "Южное" (Днепропетровск), а Киев после 2014-го отказался осуществлять техническое сопровождение.
"Воеводы" постепенно снимают с боевого дежурства и используют как носители для космических аппаратов различного назначения. "Новые тяжелые ракеты понадобятся уже на рубеже 2020-х. И если вдруг оборонно-промышленный комплекс не выдержит установленных сроков, то мы можем оказаться в так называемой "яме", где будем совершенно беззащитны", - считает ветеран РВСН, доктор технических наук Петр Белов.
По его мнению, наиболее эффективными с точки ядерного сдерживания сегодня остаются межконтинентальные ракеты шахтного базирования, так как географически большинство пусковых установок расположены в глубине страны. Соответственно, перехватить их намного сложнее, чем ракеты морского и воздушного базирования.
|Подготовка к запуску ракеты РС-20 (Воевода). Архивное фото.
|Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко
Не выходя за рамки
Так или иначе, грядущее перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы - исключительно своевременный шаг, не нарушающий глобальный баланс сил, а скорее восстанавливающий его. Для сравнения: США с начала 2000-х активно перестраивают свои Вооруженные силы под стратегию мгновенного глобального удара, одновременно расширяя зоны действия систем противоракетной обороны. Американцы предпринимают и определенные попытки разрушить Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), что вернет ведущие ядерные державы в обстановку 1950-х годов, когда никто не согласовывал свои действия.
"Новые боевые системы, представленные президентом России, несомненно, изменили военно-политическую обстановку в мире. В США уже сейчас ведется усиленная работа по созданию гиперзвукового оружия, идет модернизация существующих видов ядерного вооружения, выполнена полная ревизия всего ядерного потенциала, - говорит РИА Новости директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. - Но руководству нашей страны удалось перехватить инициативу, этот был блестящий военный и политический ход".
Что касается международных договоренностей, то Россия ничего не нарушает: ни договор о нераспространении ядерного оружия, ни договор об испытании ядерного оружия, ни договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Произойдет лишь замена одних ракет на другие, а число носителей ядерных зарядов останется прежним.
|Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "ПИОНЕР".
|Источник: Фото: РИА Новости/Антон Денисов
|
23.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.12.2017 Стратегический аргумент России
06.07.2015 ПРО с претензией на глобальность
20.01.2015 Новый щит и новый меч
02.03.2018 Путин представил новейшие виды российского вооружения
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
28.12.2017 Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
30.10.2017 Ударная мощь триады: зачем Россия проверила ядерный щит
25.09.2017 Стратегические уловки Пентагона
|
ID: 1746
334
|
№1
24.05.2018 06:52
Интересно, а сколько туда поместится БГ мощностью по 0,05 ктн.?
|
+1Сообщить модератору
|
Alah
417
|
№2
24.05.2018 07:54
Цитата, ID: 1746 сообщ. №1
А смысл? Устроить ковровую ядерную бомбардировку?
|
+1Сообщить модератору
|
Павел 1978
9817
|
№3
24.05.2018 09:04
Ракетный комплекс создавался в результате реализации программы совершенствования и повышения боевой эффективности ранее разработанного комплекса 15П014 (Р-36М). Комплекс обеспечивает поражение одной ракетой до 10 целей, включая высокопрочные малоразмерные либо особо крупные площадные цели, расположенные на местности площадью до 300 000 кв.км
это все ББ летят в окружность диаметром 600км.
Интересно у Сармата какой будет диаметр.
|
0Сообщить модератору
|
Виктор Алексеевич
2021
|
№4
24.05.2018 09:50
Цитата, Alah сообщ. №2
А смысл? Устроить ковровую ядерную бомбардировку?Так уже реализована ковровая ядерная:
Цитата, Павел 1978 сообщ. №3
Комплекс обеспечивает поражение одной ракетой до 10 целей, включая высокопрочные малоразмерные либо особо крупные площадные цели, расположенные на местности площадью до 300 000 кв.км
|
0Сообщить модератору
|
Геннадий Гущин
336
|
№5
24.05.2018 21:40
Цитата, ID: 1746 сообщ. №1
Интересно, а сколько туда поместится БГ мощностью по 0,05 ктн.Примерно столько же, сколько и мощностью по 150 кт. Есть физические пределы для уменьшения размеров и массы боевых блоков в целом и термоядерных зарядов в частности. И пока не настанет далёкое и светлое нанотехнологическое будущее, серьёзно снизить эти пределы не получится. В таких ракетах, как "Воевода" и "Сармат" основным ограничением являются не размеры и вес боевых блоков, а возможности по их разведению. У "Сармата", по имеющимся данным, есть возможность нести до 14–20 обычных неуправляемых блоков. По слухам, для "Воеводы" разрабатывалась боевая ступень разведения на 38 боевых блоков мощностью по 250 кт.
|
0Сообщить модератору