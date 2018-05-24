Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море
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Командир атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" Северного флота ВМФ России капитан 1-го ранга Владимир Ширин.
Источник: sputnik
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера "Юрий Долгорукий".
Накануне головной корабль проекта 955 "Борей" произвел успешный пуск четырех ракет "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба выполнялась из подводного положения.
На видео показано, как подводная лодка выходит в море, демонстрируется работа экипажа на постах, приказ командира подлодки капитана первого ранга Владимира Ширина о боевой тревоге. После обратного отсчета командиру докладывают об успешном старте ракет из шахт.
"Произведен старт баллистической ракеты, замечаний нет", - доложил командир подлодки членам госкомиссии.
После этого демонстрируется старт из подводного положения и полет четырех ракет.
В пресс-службе Северного флота отмечали, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах проекта "Борей" прошла впервые.
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23.05.2018
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Восход
14023
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№1
24.05.2018 07:16
Не хочу испортить впечатление от просмотра, но когда ракета выходит из шахты (даже если двигатель первой ступени запускается уже в воздухе), не должно ли хорошенько тряхнуть лодку и всех, кто в этом время находится на ГКП? Как ни как срабатывает пороховой аккумулятор и выбрасывает более 30 тонн на поверхность моря и затем шахта заполняется водой (много много тонн воды за считанные секунды). В нашей ситуации за 8 секунд (плюс минус) лодка разрешилась на 150 тонн и потом в ее открытые шахты должны была хлынуть забортная вода. Т.е. со стороны, происходящее на ГКП, должно было походить на резкое торможение переполненного автобуса.
А то, что на видео- больше походит на учебную тревогу. И когда пошли доклады, он говорит- первая ракета вышла. И первая, первая... К тому моменту вышли уже и вторая и третья и четвертая, если смотреть на интервалы между залпом). Т.е. там должны были быть доклады по всем четырем ракетам.
Или я не прав?
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Тектор
1206
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№2
24.05.2018 16:28
Интервал между выходом первой и второй оказался, примерно, 10 секунд. Второй и третьей - 9, а третьей и четвёртой - 8.
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Геннадий Гущин
336
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№3
24.05.2018 20:37
Цитата, Восход сообщ. №1
Не хочу испортить впечатление от просмотра, но когда ракета выходит из шахты (даже если двигатель первой ступени запускается уже в воздухе), не должно ли хорошенько тряхнуть лодку и всех, кто в этом время находится на ГКП?Если присмотреться, то вибрация там всё же видна. В передаче "Военная приемка" в серии ""Рабочая лошадка" ядерной триады" ведущий спрашивал, как внутри ощущается пуск ракет с лодок проекта 667БДР. Ему ответили: "Совершенно спокойно. Лодка немного просаживается по глубине. Ну, тем самым, как в лифте скоростном. Значит, состав ловит адреналин." То есть, ни какой особой тряски там и не должно быть.
https://www.youtube.com/watch?v=OfDOfPbTLGk
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