Минобороны опубликовало видео пуска ракет "Булава" в Белом море

Восход 14023

№1 24.05.2018 07:16 Не хочу испортить впечатление от просмотра, но когда ракета выходит из шахты (даже если двигатель первой ступени запускается уже в воздухе), не должно ли хорошенько тряхнуть лодку и всех, кто в этом время находится на ГКП? Как ни как срабатывает пороховой аккумулятор и выбрасывает более 30 тонн на поверхность моря и затем шахта заполняется водой (много много тонн воды за считанные секунды). В нашей ситуации за 8 секунд (плюс минус) лодка разрешилась на 150 тонн и потом в ее открытые шахты должны была хлынуть забортная вода. Т.е. со стороны, происходящее на ГКП, должно было походить на резкое торможение переполненного автобуса.



А то, что на видео- больше походит на учебную тревогу. И когда пошли доклады, он говорит- первая ракета вышла. И первая, первая... К тому моменту вышли уже и вторая и третья и четвертая, если смотреть на интервалы между залпом). Т.е. там должны были быть доклады по всем четырем ракетам.



Или я не прав?